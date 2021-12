Deux-Sèvres : la société Pampr'oeuf visée dans une vidéo de L214 sur l'élevage en cages de poules pondeuses

La société deux-sévrienne Pampr'oeuf mise en cause par L214. L'association de défense des animaux a publié dans la soirée de ce mercredi 15 décembre une vidéo sur l'élevage de poules pondeuses de Pamproux. L214 indique qu'il s'agit d'images de l'élevage de poules pondeuses de Pamproux. Images présentées par le magicien et humoriste Eric Antoine et tournées selon L214 en août et septembre derniers.

"On voit notamment des poules qui sont entassées les unes sur les autres dans des cages. Il faut avoir en tête que c'est à peu près une feuille de papier A4 comme espace de vie par poule pondeuse", détaille Sébastien Arsac, porte-parole de l'association L214. "Quand on arrive en fin de lot, beaucoup sont fortement déplumées. On voit aussi des cadavres de poules pondeuses qui ne sont pas ramassés à l'intérieur des cages donc il y a des poules qui sont en décomposition. On voit même une des poules qui est quasiment momifiée", poursuit-il.

Ce défenseur de la cause animale dénonce les conséquences de ces conditions de vie. "Les poules restent dans ces bâtiments sans jamais avoir accès à l'extérieur pendant à peu près 13 mois de leur vie. Sur ce laps de temps, on a dénombré avec le registre d'élevage plus de 23 000 poules mortes sur l'année, ce qui fait un taux de mortalité de quasiment 12%".

On voit aussi des employés qui jouent carrément au foot, qui shootent dans les poules au moment du ramassage

Sébastien Arsac détaille également une séquence au moment du chargement pour l'abattoir : "cette opération de chargement est extrêmement violente. On voit notamment des employés qui vont entasser les poules sans ménagement, en les bourrant dans une caisse. On voit aussi des employés qui jouent carrément au foot, qui shootent dans les poules au moment du ramassage".

L214 annonce porter plainte pour mauvais traitement et pour actes de cruauté auprès du procureur de Niort et de la commission européenne contre Pampr'oeuf, un des gros acteurs de la filière puisque l'entreprise produit 1 milliard d’œufs par an, soit près de 20% de la production nationale d’œufs vendus avec leur coquille.

Des images qui ne proviennent pas de nos élevages

Dans un communiqué, la société Pampr'oeuf se défend indiquant que "des images qui ne proviennent pas de nos élevages sont diffusées par L214. Elles montrent des comportements que Pampr'oeuf considère comme inacceptables" et assure que "ses équipes utilisent des méthodes respectueuses du bien-être animal". L'entreprise dénonce les méthodes de L214, "montages destinés à choquer, images volontairement détournées".

La préfecture des Deux-Sèvres indique de son coté que "les services de l'Etat se sont mobilisés et déplacés pour procéder aux contrôles adéquats" et que "l'enquête se poursuivra pour identifier les lieux et conditions de tournage de ces images, et donner lieu, le cas échéant, à une transmission à la justice".

Une promesse non tenue d'Emmanuel Macron

L214 demande par ailleurs à Pampr'oeuf de s'engager pour la fin de l'élevage en cages, "seul grand producteur d’œufs à ne pas avoir publié d'engagement officiel excluant l'élevage en cages d'ici 2025", indique l'association dans un communiqué.

L214 qui interpelle aussi le président de la République et les candidats à l'élection présidentielle. "On aimerait bien aussi que cette enquête sonne le glas de l'élevage des poules en cages. Emmanuel Macron s'y était engagé. Il n'a pas tenu promesse pour le moment. La part de l'élevage en cages a diminué. On n'est plus qu'à 37% alors qu'il y a quelques années on était encore à 80% des poules qui étaient enfermées dans des cages. Donc aujourd'hui, il est temps d'enregistrer dans la loi une interdiction", précise Sébastien Arsac.