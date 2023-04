Deux-Sèvres : le camping de Prailles-la-Couarde accueille 79 jeunes volontaires venus pour leur SNU

C'est un des reproches qui revient le plus au sujet du SNU, le service national universel : il aurait trop de penchants militaristes. Mais pour Renault Wenck, adjoint pédagogique du séjour en cours à Prailles-la-Couarde, "on se rapproche de plus en plus d'actions complémentaires de l'Education Nationale". Et s'il y a bien la levée du drapeau au garde-à-vous dès le petit matin, ou des uniformes pour tout le monde, les 79 jeunes volontaires arrivés dans les Deux-Sèvres participent à des activités très différentes.

ⓘ Publicité

A commencer par du sport : et ce lundi 17 avril, les volontaires participent à une sensibilisation au handisport. Dans le reste du programme, il y a des sorties culturelles, des rencontres avec différents corps de métiers comme la gendarmerie ou les pompiers, ou encore un équivalent de la journée de la défense et de la citoyenneté, obligatoire pour tous les lycéens.

Logo du SNU © Radio France - Salomé Martin

Et c'est vrai, certains jeunes sont surpris de ne pas avoir plus d'activités militaires. C'est pourtant sous cet aspect que l'on avait présenté le SNU à Astrid, 17 ans, en provenance de l'Allier : "au final pas du tout, on s'amuse bien, on fait des activités. Après c'est vrai qu'on fait quelques trucs de l'armée, quand on fait les couleurs on se met au garde-à-vous". Il faut dire qu'une partie de leurs encadrants vient de différents corps de l'armée. Mais pas tous : il y a aussi des instituteurs, professeurs de sport, ou même des étudiants.

Des doutes face à la possible généralisation

C'est l'une des autres polémiques qui a touché récemment le SNU, sa possible généralisation qui le rendrait obligatoire pour tous les jeunes de 15 à 17 ans. Et à Praille-la-Couarde, encadrants comme jeunes sont unanimes : il faut qu'il reste sur la base du volontariat. Pour Mathieu, 17 ans, "pour ceux qui le font c'est valorisé sur le dossier. Si tout le monde le fait, on perd ce côté valorisant". Selon d'autres jeunes et encadrants, le principe de volontariat permet une vraie cohésion de groupe, qui s'atténuerait si certains jeunes étaient obligés de venir. Pour Renault Wenck, : "c'est dommage, ça va perdre de sa nature".