Deux-Sèvres : le parc animalier Zoodyssée espère une réouverture "pour les vacances d'avril"

Les restrictions sanitaires ne permettent pas l'ouverture de Zoodyssée pour ces vacances de février. Une déception pour le directeur du parc animalier de la forêt de Chizé, dans les Deux-Sèvres. "On est frustrés car les allées sont larges, le site est grand, les protocoles sont bien établis depuis l'année dernière (...) on prend notre mal en patience" explique le directeur Guillaume Romano. Il espère désormais une ouverture pour les vacances d'avril. En attendant, les activités ne manquent pas : travaux dans le parc, soins des animaux et activités pédagogiques notamment dans les écoles.

Des nouveautés prêtes à accueillir le public

Spécialisé dans la faune européenne, le parc animalier compte plus de 800 animaux. Des nouveaux sont arrivés et Guillaume Romano est impatient de pouvoir les montrer au public. "On a deux odyssées supplémentaires qui se sont concrétisées fin 2020, début 2021. L'odyssée montagne, avec la grande volière rapaces immersive, où le visiteur va se retrouver au pied d'une grande falaise. On a aussi l'odyssée nordique, à la rencontre des chercheurs de l'Arctique" explique Guillaume Romano. Pour cette odyssée du grand Nord, des mâles rennes sont notamment arrivés. Les renards polaires vont aussi faire leur retour.

On va multiplier les activités hors du parc pour conserver des recettes

Le site, public, est propriété du département qui "amène l'équilibre budgétaire." Mais les équipes du parc augmentent leurs interventions en extérieur, "pour conserver des recettes" en attendant le retour des visiteurs à Zoodyssée. Un important programme événementiel est prévu. Les équipes de soigneurs, elles, sont évidemment très occupées par les soins aux animaux... et les naissances ! 92 sur l'année 2020 au parc, et ça se poursuit en 2021 avec, en ce moment, l'arrivée des petits des chèvres poitevines.