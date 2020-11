Deux-Sèvres : les difficultés des personnes malentendantes face au port du masque

Hélène et Nathalie Ribeaudeau, intervenante sociale de l'association Diapasom qui porte un masque transparent

"Avec le masque je m'isole encore plus". Hélène, une Niortaise de 52 ans raconte ses difficultés, elle qui avait pouvait lire sur les lèvres "et voir les expressions du visage c'est très important". Mais avec les masques chirurgicaux ou en tissu c'est très compliqué.

Avant je ne me justifiais pas parce que je lisais sur les lèvres, maintenant je dois me justifier

"C'est un handicap invisible donc je suis obligée de dire que je suis malentendante. Avant je ne me justifiais pas parce que je lisais sur les lèvres, maintenant je dois me justifier", témoigne Hélène. Quand elle se rend dans une administration par exemple "la personne doit répéter plusieurs fois ou alors je suis obligée de m'avancer et je ne respecte pas forcément la distance barrière", regrette-t-elle.

La solution des masques transparents

La solution pour Hélène : développer les masques transparents. "Les personnes sourdes ou malentendantes apprécient mieux ce masque-là. On voit quand même les mimiques du visage, ils peuvent s'aider de la lecture labiale", note Nathalie Ribeaudeau intervenante sociale dans l'association Diapasom qui accompagnent des personnes souffrant de handicap auditif.

"Il faut faire évoluer les choses. Un masque transparent est aussi facile à porter pour les enseignants auprès des enfants aussi je pense", ajoute Hélène. D'ailleurs, la mairie de Niort vient d'acheter 1000 masques transparents pour équiper les agents qui travaillent dans les crèches et les haltes-garderies.