Deux-Sèvres : les rois de la galette sont à Châtillon-sur-Thouet

La galette de deux artisans boulangers de Châtillon-sur-Thouet a remporté le 1er prix de la meilleure galette frangipane 2018 des Deux-Sèvres. Et des fèves Johnny Hallyday ont été glissées à l’intérieur !

Laurent Defaye et Benoit Gentilleau, artisans boulangers à La Carte à Châtillon-sur-Thouet ont obtenu le prix de la meilleure galette frangipane 2018

Ce dimanche, c'est l'épiphanie, jour où l'on déguste traditionnellement une galette des rois. Sachez que la meilleure galette frangipane 2018 des Deux-Sèvres se trouve en Gâtine. Plus précisément à Châtillon-sur-Thouet, à la boulangerie-patisserie "La Carte", au rond-point de la route de Bressuire. Elle a été distinguée début décembre, lors du concours organisé par la fédération de la boulangerie des Deux-Sèvres.

Un tour de main qui "fait la différence"

La clé pour avoir la meilleure galette ? "La qualité", lance Laurent Defaye, artisan boulanger. "Qualité gustative et visuelle. Pour ça il faut de bons produits, le beurre, la farine, l'amande bien sûr. Et le tour de main. C'est ça qui fait la petite différence", précise-t-il.

Benoit Gentilleau son associé le reconnaît, un prix, cela dope les ventes. : "Automatiquement, on vend plus de galettes. Cela permet de démarrer la saison un peu plus fort. Les gens sont friands des concours, ils aiment bien se dire mon boulanger a fini premier du concours départemental de la galette".

Des fèves Johnny Hallyday

"Elles sont excellentes leurs galettes", lance Rémi, un client habitué. Maryvonne vient d'Airvault pour le deuxième jour de suite. Pour le goût mais surtout pour la fève ! Les boulangers ont en effet choisi cette année de glisser des galettes des fèves à l'effigie de Johnny Hallyday. "Je suis fan", confie Laurent Defaye. D'autres fèves sont des bons d'achats à utiliser dans la boulangerie.

Des fèves Johnny Hallyday ont été glissées dans certaines galettes © Radio France - Noémie Guillotin

Les boulangers gâtinais n'en ont peut-être pas fini avec les prix. Ils participent ce lundi 7 janvier au concours régional de la meilleure galette, à Bordeaux.