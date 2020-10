Deux-Sèvres : les votes pour le budget participatif se terminent ce vendredi 2 octobre

C'est la dernière ligne droite pour les votes au budget participatif du Département des Deux-Sèvres. Budget de deux millions d'euros consacré au financement de projets proposés et choisis par les habitants. Cela représente environ 5% du budget d'investissement annuel du conseil départemental. Une manière d'associer les citoyens à la prise de décisions. Une initiative post mouvement des gilets jaunes et grand débat national.

700 idées ont été déposées et 193 projets retenus et proposés au vote depuis le lundi 31 août. Vote qui se termine ce vendredi 2 octobre à 23h59.

80 lauréats connus en novembre

Les porteurs de projets jettent donc leurs dernières forces dans la bataille. On le voit sur les réseaux sociaux notamment. Le vote peut se faire en ligne sur une site internet dédié. Ce mercredi soir, plus de 36.000 votes avaient été enregistrés. Vote possible également en version papier. Pour les chiffres là, suspens.

Ce vote est ouvert à tous les deux-sévriens de plus de 11 ans. Les votants doivent choisir trois projets minimum, six maximum. Il y aura 80 lauréats qui se partageront donc le budget de 2 millions d'euros, les résultats seront connus en novembre.