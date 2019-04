Deux-Sèvres : Pamproux veut faire revivre son bar

Il n'y a aujourd'hui plus de bar à Pamproux, village des Deux-Sèvres de 1746 habitants. La communauté de communes du Haut Val de Sèvre a racheté "L'auberge du trèfle à 4 feuilles", fermée depuis deux ans et lance un appel à candidature pour trouver un gérant.

Pamproux, France

A Pamproux, depuis la fermeture de "L'auberge du Trèfle à 4 feuilles" en janvier 2017, "il n'y a plus de bistrot", se désole Didier et Chantal, des habitants. "Ça manque. Les gens se disent tiens, on va aller prendre un café et il n'y a rien". Pour faire revivre ce café historique, la communauté de communes du Haut Val de Sèvre a racheté les lieux. Et lance un appel à candidature pour trouver un gérant.

Ce n'est pas la première fois que la collectivité se lance dans ce genre de projet dans le cadre de la revitalisation des centres-bourgs. Elle a fait la même chose avec l'épicerie "Chez Jenny", à Sainte-Néomaye et étudie la possibilité pour le bar-restaurant d'Augé. A Pamproux, la boucherie est communautaire depuis la fin des années 90.

Le café c'est là où les gens se rencontrent, partagent, échangent"

A Pamproux, l'enjeu est important. Cette commune dispose de commerces : boulangerie, boucherie, fleuriste, supérette mais va perdre son collège à la rentrée prochaine. Et elle veut garder son dynamisme. "Le café c'est là où les gens se rencontrent, partagent, échangent", fait remarquer Yvelise Ballu-Berthelemy, la maire de Pamproux. "L'auberge du Trèfle à 4 feuilles", avec un tel nom, l'élue ne peut être qu'optimiste sur le succès du café. "Le trèfle à 4 feuilles est un symbole de réussite, de chance. Et double protection il est situé juste à côté de l'église", sourit la maire.

"Quand le bar-restaurant était en exploitation il fonctionnait et il tournait bien", raconte Daniel Jollit, président de la communauté de communes du Haut Val de Sèvre. Pour que cela continue à marcher, "l'idée c'est que le porteur de projet puisse faire aussi des animations, des soirées à thèmes".

Objectif : une ouverture début 2020

Le bar-restaurant est en plein travaux. Le gérant devra payer un loyer d'environ 1500 euros - la somme doit encore être précisément définie - et la commune met un logement à sa disposition, gratuitement. L'appel à candidatures est ouvert jusqu'au 21 juin. Avec l'objectif d'un commencement d'activité début 2020. Contact : c.mabire@hvs.fr