Deux-Sèvres : pendant le confinement, il repeint le stade municipal tout seul

Un habitant de Saint-Varent dans les Deux-Sèvres a mis à profit le confinement et le chômage partiel pour repeindre entièrement le stade municipal.

Pour se défouler pendant le confinement, certains font du sport, d'autres font de la peinture.... A Saint-Varent, dans les Deux-Sèvres, Christophe Talbot a lui décidé de repeindre le stade municipal, tout seul.

191 heures et 80 litres de peinture

Avant de s'y mettre, le conseiller municipal et dirigeant de l’Union sportive Saint-Varent Pierregeay a proposé son aide à sa municipalité : "Je ne suis pas médecin ni infirmier, mais j'ai proposé un coup de main dans l'EHPAD notamment". Mais puisqu'il y avait assez de bras, il a proposé à son maire de mettre les siens au profit de la collectivité en redonnant un coup de jeune au stade municipal.

Pendant le confinement, comme thérapie, au lieu d'aller voir le médecin, j'ai dit "Je vais aller travailler".

Il a d'abord peint les six cents mètres de poteau et de main courante, avant de s'attaquer à la façade de la tribune. Puis, il a démonté la centaine de sièges repeint la structure de la tribune en vert et blanc.

Le travail lui a pris plusieurs semaines, pendant lesquelles il a travaillé du lundi au dimanche. "J'habite juste à côté du stade, donc pas de problème pour la distance." Au total, Christophe Talbot y a passé 191 heures et utilisé 80 litres de peinture, financés par la mairie.

191 heures et 80 litres de peinture plus tard, le stade a pris un coup de jeune. - Alexis Talbot

Se rendre utile à la collectivité

Pendant tout ce temps, personne à part le maire et la famille proche de Christophe Talbot n'était au courant de ce qu'il faisait. Même son fils, qui a pris les photos et joue au foot au club de Saint-Varent, n'a pas vendu la mèche à ses coéquipiers.

Le stade sert aux matches de foot mais pas seulement. La fanfare notamment, y organise un concert tous les ans. C'était une façon pour cet habitant de rendre service à sa municipalité pendant cette période difficile.

Quand je me suis posé et que j'ai eu fini, je me suis dit : "Quand même, ça a de la gueule".

Les photos ont circulé sur les réseaux sociaux, mais pour le moment, les autres habitants respectent le confinement et attendront d'avoir le droit de sortir pour aller admirer le "nouveau" stade en vrai. Christophe Talbot n'en a pour autant pas fini avec le stade. "Il faut refaire les vestiaires, la buvette... Je n'espère pas qu'il y aura un autre confinement, mais si c'est le cas, j'ai encore plein d'idées".