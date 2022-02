Deux-Sèvres : plusieurs battues de chasse contrôlées le weekend dernier par la gendarmerie

Samedi 29 et dimanche 30 janvier 2022, la gendarmerie des Deux-Sèvres et la police de la biodiversité ont mis en place des contrôles sur des battues de chasse afin que les règles de sécurité soient correctement respectées.

Samedi 29 et dimanche 30 janvier 2022, la police de la chasse et six gendarmes de Niort ont opérés des contrôles dans plusieurs battues de chasse dans les Deux-Sèvres. Les équipes ont contrôlé 74 chasseurs dans 5 parties de chasse différentes en ciblant les règles liées à la sécurité.

Plusieurs vérifications ont été effectuées comme la validité du permis de chasse, port du gilet fluorescent, présence de panneaux de signalisation et respect de l'environnement ainsi que les autorisations de chasse. Sur le terrain, les mesures de gestion concernant la bécasse des bois ont également été vérifiées.

La police de l'environnement a aussi participé aux contrôles avec la gendarmerie de Niort. - Gendarmerie Nationale

Des contrôles routiers ont aussi été mis en place pour vérifier le transport des armes à feu dans les véhicules. Plus de 40 véhicules ont été contrôlés ce week-end-là. Une seule infraction concernant la sécurité a été constatée.

"Le respect des règles de sécurité liées à la chasse reste un axe fort de contrôle pour le nouvel établissement qu’est l’Office Français de la Biodiversité. Ces actions communes avec la Gendarmerie Nationale sont dans la continuité de la convention signée entre les deux structures", précise le chef de service départemental, Yohan Trimoreau.