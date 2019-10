Deux-Sèvres : Roger Auvin, le doyen des Français, est décédé

Limalonges, France

Il était le doyen des Français. Roger Auvin est décédé ce dimanche 13 octobre, lui qui avait fêté ses 111 ans il y a quelques mois. Il vivait toujours à Limalonges, dans le sud des Deux-Sèvres.

Roger Auvin était né le 20 mars 1908 à Champagné-le-sec, dans la Vienne. Il a connu la Première guerre mondiale, a été mobilisé pendant la Seconde. Avec sa femme, il tient une épicerie-quincaillerie à Limalonges. Il a deux fils Jean-Claude, décédé, et Rémi ainsi qu'une et une grande famille de sept petits enfants et une dizaine d'arrière-petits-enfants.

Un homme qui disait en 2016 à France Bleu Poitou être "indifférent" au fait d'être doyen des Français, lui qui a toujours gardé son franc-parler.