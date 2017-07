Deux-Sèvres: inquiétudes autour de l'accueil de 92 migrants à La Crèche

92 migrants vont être accueillis à La Crèche dans les Deux-Sèvres d'ici septembre.Cette décision entre dans le Programme national d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile. En tout, 650 réfugiés seront répartis en Nouvelle-Aquitaine. Dans la commune de La Crèche, c'est l'inquiétude.

La commune de La Crèche avait dit oui pour quatre familles de migrants au cours des deux dernières années. Et c'est finalement 92 personnes qui vont arriver d'ici septembre. Une arrivée "précipitée" selon le maire de la commune Philippe Mathis et qui suscite l'inquiétude des habitants. " Certains se demandent s'ils vont travailler, mais non ils ne peuvent pas travailler." Se pose notamment la question de la maîtrise du français. Souvent, ce sont les associations qui s'en chargent. Le Préfet Jérôme Gutton l'affirme: "on ne demandera rien aux habitants hormis aux associations qui le souhaitent d'aider bénévolement les migrants".

On ne peut pas être insensible au destin de ces personnes qui ont connu la guerre

L'inquiétude vient aussi du lieu de résidence des migrants. Ils logeront dans l'hôtel Formule 1 situé près du centre routier. "La gérante d'un restaurant craint que certains routiers ne viennent plus", indique Philippe Mathis. Selon le maire, il faudra adapter l'infrastructure et cela nécessite donc quelques travaux : "il n'y a que des chambres, il faut bien qu'ils aient des kitchenettes". La solution reste donc un échelonnement des arrivées. Une condition d'ores et déjà garantie par le Préfet Jérôme Gutton "il n'est pas question qu'ils arrivent d'un coup. Je pense d'ailleurs que ça n'est pas la volonté d'Adoma (la société à qui le groupe Accord cède l'hôtel). Cela se fera par groupes pour atteindre 92 personnes maximum d'ici fin septembre."

Intégration réussie à Mignaloux-Beauvoir

La Crèche n'est pas la première commune à accueillir des migrants. A Mignaloux-Beauvoir, 16 Soudanais y vivent depuis fin 2016 et l'intégration est "réussie" souligne le maire Gérard Sol avant de poursuivre: "l'autre jour, j'allais voir un match de foot, j'ai croisé un habitant avec quatre migrants. Ils s’entraînent dans le club. On les croise souvent à La Poste".

De son côté, la mairie de La Crèche a décidé d'organiser une réunion publique ce lundi soir à 20h30 à la salle de l'Hélianthe pour répondre aux questions des habitants.