Chauray, France

Les cambrioleurs ont des périodes fétiches dans l’année : l’été, les jours fériés du mois de mai et les fêtes du mois de décembre, attirés par les cadeaux de Noël. _"_L’effet est traumatisant pendant les fêtes de fin d’année parce qu’on est dans un événement familial, constate Marie-Elise Maniez. Il y a des cadeaux qui n’ont pas forcément une forte valeur pécuniaire mais qui ont une forte valeur sentimentale."

C’est assez terrible de se faire voler les cadeaux juste avant ou juste après Noël. – Marie-Elise Maniez

Prévenir les cambriolages

La cheffe de projet de l’application "My Village", développée par les assureurs Maaf et MMA, incite les habitants de Chauray à la télécharger sur leur téléphone. Pour l’instant, environ 300 sur 7.000 l’ont fait.

L’application envoie des notifications pour rappeler à la vigilance. "Le principe, c’est d’empêcher les cambriolages d’arriver au maximum, donc c’est d’intervenir avant qu’il se passe quelque chose de désagréable dans la vie des gens."

La mairie peut ainsi prévenir ses administrés en envoyant un message du type : "Il y a des personnes qui se revendiquent faussement de l’équipe municipale pour vendre des calendriers - c’est très d’actualité aujourd’hui, commente Mme. Maniez – et ce n’est pas le cas, soyez vigilant, ne les laissez pas rentrer chez vous, ne les laissez pas regarder à l’intérieur de votre maison."

Une sécurité participative

Les Chauraisiens peuvent aussi alerter leurs voisins, par exemple après avoir eux-mêmes subi un cambriolage : "Vous alertez vos voisins pour leur donner l’information qu’il y a eu un cambriolage chez vous très récemment, continue la cheffe de projet. Vous diffusez ça à seulement un kilomètre à la ronde. Ça vous permet de rehausser la vigilance de vos voisins", et ainsi d’empêcher peut-être qu’ils subissent le même sort.

Il est aussi possible de signaler des comportements étranges, mais "My Village" ne veut pas créer de climat de suspicion dans le voisinage. "On essaie de ne pas pousser à cette paranoïa, c’est vraiment une question de lien social entre les gens et de comprendre que l’autre n’est pas un ennemi. L’idée, c’est vraiment de rester dans la bienveillance."

On veille, mais en bien. - Marie-Elise Maniez

Les habitants connectés peuvent prévenir la police ou les pompiers, en cas d’incendie, s’entraider si l’un d’eux fait un malaise. Un système moderne, participatif, connecté et surtout entièrement gratuit.