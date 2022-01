Deux simulateurs de conduite à la mission locale de Béziers pour mieux appréhender les dangers de la route

La mission locale de Béziers a été l'une des toutes premières en France à s'équiper en 2018 d'un simulateur de conduite. L'expérimentation menée dans une dizaine de structures a depuis été étendue. L'organisme biterrois de 65 salariés accompagne 5.000 jeunes, non seulement dans l'agglomération de Béziers, mais également dans trois autres communautés de communes (Domitienne, Sud Hérault, Minervois-Caroux).

Forte hausse de 25 % de jeunes accompagnés en 2021 à la mission locale de Béziers

Les missions locales, créées au début des années 80, sont chargées d’aider les jeunes à résoudre l’ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale. Depuis la crise sanitaire, ils sont plus nombreux à s'orienter vers la structure biterroise dont le siège se trouve dans le quartier de La Devèze.

Aujourd'hui équipée de deux simulateurs de conduite

Depuis cette expérimentation concluante, la mission locale s'est équipée d'un deuxième simulateur. L'un d'entre eux reste en permanence dans les locaux de La Devèze. Le deuxième est amené à se déplacer dans les communes qui en font la demande pour accompagner les jeunes afin de leur permettre d'acquérir une certaine confiance avant ou après l'obtention du permis de conduire. Un partenariat est envisagé prochainement avec la communauté de communes de Saint-Pons-de-Thomières.

"C'est aussi bien intéressant pour la préparation du permis de conduire que pour l'acquisition des compétences" explique Pascale Vergely, la directrice de la mission locale du Biterrois. "Cela permet d'avoir une confiance en soi, une prise de conscience des dangers de la route"

"Chaque jeune que nous accompagnons est ainsi mieux préparé."

Cet accompagnement est complémentaires. Il ne s'agit pas de concurrencer les auto-écoles du Biterrois. La mission locale accueille des jeunes de 16 à 26 ans de tout niveau scolaire jusqu'au bac +4. "Vous savez, certains jeunes ont déjà leur permis de conduire mais n'ont pas confiance, ne sont pas l'aise. C'est vraiment un plus pour eux. Car conduire est une nécessité à l'embauche"

Des séances de 45 minutes accompagnées d'un formateur

En moyenne, une cinquantaine de jeunes viennent chaque année s'entrainer sur cet équipement ressemblant étrangement aux matériels proposés par les concepteurs de consoles de jeux (Playstation, Xbox). Le matériel n'est pas en accès libre.

"Je me sens rassurée", explique cette étudiante en management de 22 ans que nous appellerons Laetitia. "C'est une bonne alternative. J'ai raté mon permis en décembre. Je dois le repasser en mars. Je me sens plus à l'aide sur la route. Ici nous pouvons mieux travailler nos reflexes."

Chaque jeune possédant sa propre session est accompagné d'un formateur de la mission locale jeune. Cet apprentissage lui permet ainsi de progresser bien plus vite et de diminuer par la même occasion son budget pour l'obtention du permis.

"Les jeunes avancent pas à pas. Il faut avoir un minimum d'erreurs avant de valider un exercice" explique Marie-Angeline Bauduin, animatrice pole numérique à la mission Locale. "Ils apprennent les reflexes à avoir en ville, à la campagne ou encore à la montagne. Les jeunes se sentent rassurés avant de passer l'examen."

"Pour certains le simulateur prmet de passer le cap de l'appréhension et de s'inscrire ensuite dans une auto-école."

Le matériel, qui n'est pas en accès libre, est équipé d'un logiciel Goodrive homologué par l'État comportant différentes difficultés afin de permettre un meilleur apprentissage en zone urbaine comme en zone rurale et quel que soit le temps.