Deux sites vauclusiens désignés "Centre de préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024"

C'est officiel depuis ce lundi matin. Le gymnase Génicoud d'Avignon et la piste internationale BMX de Sarrians ont été désignés Centres de Préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ils accueilleront des athlètes venus du monde entier pour s'entraîner avant les Jeux.

L'information a été officialisée ce lundi matin, le gymnase Génicoud d'Avignon et la piste internationale BMX de Sarrians ont été désignés -avec 617 autres équipements sportifs à travers la France- Centres de Préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 ! Le gymnase avignonnais, entièrement refait il y a quelques mois, recevra des compétiteurs en gymnastique artistique, la piste BMX de Sarrians des champions reconnus des bosses et autres sauts spectaculaires !

Des athlètes du monde entier attendus

Les équipements retenus pourront de ce fait accueillir officiellement des délégations sportives internationales dans le cadre de leurs préparation aux prochains JO. Les athlètes du monde entier pourront ainsi prendre leurs marques et s’entraîner dans des sites adaptés et aux qualités reconnues. Une très bonne nouvelle pour le sport vauclusien et pour les communes d'Avignon et de Sarrians, en route désormais vers les Jeux Olympiques de 2024. Une vitrine de plus pour le département.