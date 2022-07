Deux sportifs azuréens décorés de la Légion d'honneur "promotion 14 juillet"

C'est une tradition. Lors des 14 juillet, l'Etat français décore certains citoyens de la Légion d'honneur. Plusieurs Azuréens le sont régulièrement. Cette année, deux sportifs vont recevoir cette distinction. Le pilote de moto, le niçois Fabio Quartararo, récent champion du monde, devient chevalier à titre exceptionnel. Le Cagnois Laurent Tillie, ancien joueur de volley, entraîneur de l'équipe de France et du RC Cannes et désormais au Japon, sera également décoré. Ils seront de la promotion "14 juillet 2022". Ces décorations leur rapporteront 6,10 euros par an. En revanche, c'est à eux d'acheter la breloque : environ 170 euros.