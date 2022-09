Deux taxes instaurées à Laval pour lutter contre les friches commerciales et les logements vacants

Deux taxes ont été instaurées et votées ce lundi soir lors du conseil municipal de Laval. Une taxe sur les friches commerciales et une autre sur les logements vacants en centre-ville dans le cadre de la démarche de la ville "Action cœur de ville". Elles entreront en vigueur le 1er janvier 2023.

La taxe sur les friches commerciales est fixée à 10% la première année, 15% la deuxième et 20% à compter de la troisième année. Le but est de redynamiser le tissu urbain selon la mairie, cette taxe concerne "les biens qui, par nature, sont passibles de la taxe foncière et concernent notamment les immeubles de bureaux ou encore à activité commerciale" mais "elle n'est pas due lorsque l'inexploitation est indépendante de la volonté du redevable" mentionne le document explicatif fourni par la mairie. "J'ai peur que cette délibération soit mal perçue", défend l'opposition, "peur que ce ne soit compris comme un mauvais signal". La majorité, via Antoine Caplan, adjoint aux Finances, répond que "ce n'est pas une taxe pour faire du profit" mais pour inciter à redynamiser le centre-ville. "Vous aviez dit que votre municipalité n'imposera pas de nouveaux impôts ou de nouvelles taxes, il y en a deux nouvelles ce [lundi] soir", s'amuse l'opposition.

La deuxième taxe concerne les logements vacants sous la forme d'une taxe d'habitation. Les logements vacants de la ville de Laval seront donc "assujettis à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires non affectés à l'habitation principale", toujours dans le but de redynamiser le centre-ville.

Des taxes qui peuvent rapporter 55.000 euros par an à la ville

Ces deux taxes doivent rapporter 55.000 euros par an à la ville et entreront en vigueur le 1er janvier 2023. Deux taxes "justes socialement et environnementalement", conclut selon la municipalité.