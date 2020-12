Deux tiers des français prévoient un réveillon de Noël en petit comité

Deux tiers (68%) des Français comptent fêter Noël uniquement avec leur conjoint et leurs enfants selon un sondage Ifop pour le site médical Odero publié mercredi dans Le Parisien/Aujourd’hui en France.

Peu de monde à table et à la messe de Noël

La prise de conscience des risques de contamination lors des fêtes en famille se vérifie dans les résultats du sondage. A peine 10% des Français prévoient d'être plus de 10 à table, contre 33% l'an dernier. La moyenne pourrait être de 5 adultes autour de la table, contre 8,5 en 2019. 7% prévoient d'aller à la messe de Noël, contre 18% en 2017.

Des tables séparés pour les aînés

Le risque de contaminer les personnes âgées lors des repas est celui qui préoccupe le plus les sondés. La moitié (55%) de ceux qui réveillonnent habituellement avec leurs aînés le feront cette année. 80% vont éviter tout contact physique entre les seniors et les autres convives. Et 24% feront des tables séparées.

Les gestes barrières scrupuleusement respectés

Ce seront les fêtes des précautions : 94% des personnes interrogées assurent qu'elles vont se laver les mains avant chaque repas, 87% qu'elles vont aérer les pièces plusieurs fois par jour, et 80% qu'elles ne vont pas faire la bise aux proches issues d'autres foyers.

Deux fois moins de français partiront en vacances

A peine plus d'un Français sur dix (11%) a l'intention de partir pendant les congés de fin d'année, soit deux fois moins qu'en 2019 (24%). 12% fêteront Noël seuls (+4 points), notamment les personnes les plus pauvres et les plus âgées.