Deux Tourangeaux veulent inciter à la collecte et au réemploi des bouteilles en verre

Hughes Monin et Benjamin Derouet lancent à plusieurs de leurs partenaires le défi de ne plus jeter les bouteilles en verre vides. Un peu sur le modèle de la consigne, ils travaillent avec des restaurants, magasins spécialisés ou viticulteurs pour la collecte, le lavage et le réemploi.

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ! C'est un peu le crédo du recyclage, mais la filière à ses limites. Pour le verre, par exemple, seuls 75% des bouteilles que l'on met dans les conteneurs sont réellement recyclésen France. La solution, c'est peut-être de ne pas les jeter, mais de les réutiliser.

C'est ce que proposent 2 jeunes Tourangeaux, Benjamin Derouet et Hughes Monin, fondateurs de la société Hug & Ben. À l'occasion de la semaine européenne de réduction des déchets, ils sont venus présenter leur projet à une demi-douzaine de personnes, mercredi 24 novembre, à la chambre des métiers d'arts et d'artisanats de Tours.

Plus économique et écologique que le recyclage

Le concept n'est encore qu'en phase d'expérimentation. Depuis septembre, les 2 jeunes hommes travaillent avec 25 partenaires dans la métropole de Tours. Restaurants, viticulteurs ou magasins alimentaires. Tous acceptent de ne pas jeter leurs bouteilles en verre vides et demandent également à leurs clients de les ramener. "On a des contacts réguliers avec nos partenaires. Quand ils arrivent à un stock suffisant, ils nous appellent et on vient récupérer les contenants sales et on leur dépose des caisses vides. Ce qui nous permet de continuer la collecte au fur et au mesure", explique Hughes Monin.

Au total, plus de 3.000 bouteilles ont été collectées en deux mois. Reste maintenant à trouver un local pour y mettre les machines qui laveront le verre et organiser le transport pour le redistribuer propre par la suite. "Nous avons deux intérêts, poursuit Hughes Monin. L'un est économique, car le prix de la matière première, le verre, augmente et continuera d'augmenter. Avec nous, on n'achète plus sa bouteille. On paye un service lié à la bouteille. Et au bout de quelques lavages, on s'y retrouve. L'autre intérêt est écologique. Même en lavant le verre, nous utilisons 33% moins d'eau que la filière du recyclage. Sans compter, que pour collecter le verre jeté, les camions parcourent d'énormes distances, et vont parfois à l'étranger."

Les fondateurs d'Hug & Ben, eux, veulent se cantonner à un rayon de 200 kilomètres autour de Tours. Ils se laissent quelques mois pour réellement monter leur entreprise.