Deux Tourangelles témoignent après une semaine en Ukraine à aider des civils

Isabelle Heurtaux et sa fille Zélie sont parties de Tours samedi 5 mars pour emmener quelques centaines de kilos de nourriture en Ukraine et proposer leur aide aux civils. Elles repartent le samedi 11 mars, après avoir notamment aidé des réfugiés à sortir du pays.

On vous avait fait entendre, samedi dernier, sur France Bleu Touraine, le témoignage d'une Tourangelle et de sa fille qui partaient en Ukraine pour apporter quelques centaines de kilos de dons et aider la population. Une semaine après, Isabelle Heurtaux et Zélie Geneix vont prendre le chemin du retour, ce samedi 12 mars.

Entrées en Ukraine en passant par la Hongrie, elles ont notamment aidé neuf réfugiés, trois femmes et six enfants, à passer la frontière pour qu'ils puissent rejoindre Budapest, puis la Touraine : "on a été utile pour ce groupe de neuf personnes complètement déboussolées" explique Isabelle Heurtaux. "Ces gens ont tout perdu. Ils sont partis avec un sac à dos, ils ont fait 48 heures de voyage, ils sont arrivés dans une ville qu'ils ne connaissaient pas. On leur a dit OK, posez-vous, ne vous inquiétez pas. On va vous emmener à tel endroit, vous allez remplir des papiers. Ensuite, on vous emmène à un endroit ou vous allez pouvoir dormir et demain, on vous emmène à la frontière. Faut être prêt à telle heure parce qu'on sait qu'à telle heure, on a plus de chance de passer qu'à une autre heure".

Il y a des millions de dons qui arrivent chaque jour à Lviv et c'est un travail de fourmi de voir où vont les choses, où on les entrepose, comment on les trie - Isabelle Heurtaux

Les deux Tourangelles sont ensuite parties à Lviv où des milliers de réfugiés et des tonnes d'aide humanitaire arrivent en permanence. "on est allé dans un centre de tri et on a trié tous les médicaments par catégorie. Avant, on est allé à la gare pour faire des chaînes humaines pour transporter des dons. Il y a des millions de dons qui arrivent chaque jour à Lviv et c'est un travail de fourmi de voir où vont les choses, où on les entrepose, comment on les trie". Les deux femmes ont aussi vécu des moments de tensions, comme dans la nuit de jeudi à vendredi, où elles ont passé une partie de la nuit dans un parking souterrain, suite à une alerte à la roquette, vers 5h du matin.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Isabelle et Zélie repartent de Lviv, en Ukraine, ce samedi matin, pour revenir en Touraine. Elles rameneront avec elles trois réfugiés, un petit garçon autiste avec sa maman et sa grand-mère : "au-delà de ce qu'on a pu faire sur place, je crois que psychologiquement, c'est hyper important pour les Ukrainiens de savoir qu'on pense à eux. Ils nous disent "vous êtes venus de France rien que pour aider?". Ils n'en reviennent pas et on sent une grosse émotion chez eux. On a fait notre part".

Le retour en Touraine ne marque pas la fin de l'action des deux femmes. Elles ont ouvert une cagnotte sur internet dont le produit servira à aider les Ukrainiens. "On a fait une espèce de lien entre la Touraine et des gens ici qui peuvent nous dire vraiment quels sont les besoins et qui peuvent nous mettre en contact avec d'autres personnes".