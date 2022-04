Deux transporteurs de Dordogne partent à la frontière ukrainienne avec du matériel médical

Deux transporteurs de Chalais et Saint-Pardoux-la-Rivière partent à la frontière ukrainienne. A bord de leurs deux semi-remorques, ils apportent des lits médicalisés, des fauteuils roulants, des médicaments, des produits d’hygiène et de la nourriture.

Le premier partira de Saint-Pardoux à 6h30, le deuxième fait un crochet par la Sarthe et la petite camionnette partira de Brantôme vers 10h. Deux transporteurs de Dordogne, Gadeau & Fils à Chalais et Gauthier à Saint-Pardoux-la-Rivière prennent la route ce dimanche, direction Przemyśl en Pologne, à la frontière ukrainienne.

Deux semi-remorques, un fourgon

Deux semi-remorques et un petit fourgon seront du voyage. A bord, de la nourriture comme ces dix palettes de madeleines confiées par l'usine Saint-Michel à Champagnac-de-Bélair mais aussi du matériel médical. Une trentaine de lits médicalisés, une dizaine de fauteuils roulants, des respirateurs, des déambulateurs, des cannes, dix palettes de médicaments, du mobilier médical et des produits d'hygiène ont été récoltés dans les hôpitaux de Dordogne, de Charente ou de Corrèze, mais aussi auprès des infirmières libérales et des collectivités. "Ils nous l'ont dit : sans l'aide humanitaire ils ne peuvent rien faire, ils arrivent au bout", indique Isabelle Gauthier, la femme d'un des deux transporteurs. C'est elle qui conduira le petit fourgon jusqu'à la frontière. Ancienne ingénieure hospitalier à l'hôpital de Périgueux, elle a fait jouer ses relations pour obtenir tous ces dons. "Tout le monde a vraiment joué le jeu. Et là-bas, ils en ont besoin ! Au départ on apportait des palettes de médicaments parce que c'était l'urgence. Dans un second temps il faut des transporteurs pour apporter tout ce matériel", ajoute-t-elle.

Une trentaine de lits médicalisés vont pouvoir être distribués aux hôpitaux ukrainiens. - Tred Union

Etape à Strasbourg

Dans chaque camion, deux chauffeurs se relaieront sur la route. Ils feront d'abord une halte à Hoerdt, près de Strasbourg, où ils rejoindront trois autre camions venus de Troyes, des Vosges et de Lille. Lundi, les cinq camions membres du groupe de transporteurs français Tred Union repartiront en direction de la frontière ukrainienne. Leur arrivée à la plateforme logistique polonaise est prévue mardi dans le courant de l'après-midi. Il faudra ensuite tout décharger avant de repartir. Les dons seront distribués dans les hôpitaux du pays, et notamment à Kiev. Dans son petit véhicule, Isabelle Gauthier prévoit de raccompagner une famille ukrainienne jusqu'en France.