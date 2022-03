Deux véhicules des pompiers de la Dordogne rejoignent un convoi national pour l'Ukraine

Les deux sapeurs-pompiers chargent leurs sacs à l'arrière du camion, il ne reste pas beaucoup de place derrière l'énorme moto-pompe qu'ils emportent avec eux pour les pompiers ukrainiens. Sylvain, sapeur-pompier à Sarlat a pris ses lunettes de soleil pour la route : "On emporte juste quelques changes, et un peu de pâté de Dordogne, quand même, on espère trouver une baguette sur le trajet", plaisante cet habitué des opérations loin du département. Ce samedi 19 mars, lui et son collègue Michel, de Nontron, sont partis au volant d'un camion logistique du Sdis 24 en direction de la Roumanie, pour en faire don aux pompiers ukrainiens.

Un grand convoi de véhicules de secours de toute la France

Une première étape à Niort dimanche, puis les deux hommes vont rejoindre un grand convoi national affrété tous les services d'incendie et de secours de France. En tout, une soixantaine de véhicules, camion incendie, ambulances, véhicules logistiques, qui vont faire 2000 km à travers l'Europe jusqu'à la ville roumaine de Suceava, à la frontière moldave, d'où les secours ukrainiens viendront les récupérer : "On a du mal à s'imaginer ce qu'ils sont en train de vivre", dit le commandant Jean-Louis Chadrou, le chef de caserne de Périgueux.

Ce dimanche, c'est un camion pompe-tonne qui part pour être donné aux Ukrainiens. © Radio France - Marc Bertrand

"On voit les images d'incendies dans les immeubles, des effondrements, c'est un scénario catastrophe d'autant que quasiment toutes les villes sont bombardées", explique-t-il, lui qui est chargé d'organiser la solidarité avec ses confrères d'Ukraine. "C'est pour ça que notre direction générale est en contact avec les ministères ukrainiens pour cibler les besoins les plus urgents. Bien sûr ce sont les ambulances, avec tous les blessés qu'ils ont, les brancards aussi dont ils manquent beaucoup, et les véhicules incendie. C'est la priorité".

Les ambulances, les brancards et les camions incendie comme priorité

Un second camion doit justement partir ce dimanche de Périgueux, un camion pompe-tonne de lutte contre l'incendie que les sapeurs-pompiers de la Dordogne n'utilisent plus, mais qui est en parfait état de marche. Les pompiers périgourdins ont aussi déjà envoyé plusieurs palettes d'équipements, des casques de sapeur, des uniformes, et près de 1000 litres de gel hydro-alcoolique. Le convoi doit arriver d'ici une semaine en Roumanie, pour remettre les clés aux Ukrainiens. Les sapeurs-pompiers périgordins reviendront ensuite par avion