Deux "vélos fantômes" installés à Saint-Denis-en-Val et Fleury-les-Aubrais en hommage aux cyclistes décédés

Des "ghost bikes", ou vélos fantômes en français, déposés ce samedi sur les lieux de deux accidents mortels impliquant des cyclistes. L'un à Saint-Denis-en-Val et l'autre à Fleury-les-Aubrais. Une initiative à mi-chemin entre l'hommage aux victimes et la sensibilisation.

Impossible de les rater : deux vélos entièrement peints en blancs sont installés sur les lieux de deux accidents mortels. Le premier, à Fleury-les-Aubrais, avait coûté la vie à un cycliste, et grièvement blessé une seconde, le 12 juin 2021. L'autre, àSaint-Denis-en-Val, avait entraîné la mort d'un jeune Néerlandaise au mois d'août.

"Ça faisait un moment avec le collectif Vélorution qu'on pensait organiser cet hommage. Mais là l'été dernier, avec ces deux accidents presque coup sur coup, on s'en dit qu'il était temps", explique Nicolas Guilmain, du collectif Vélorution, qui milite pour la place du vélo en ville. Avec l'association DAMMO, ils sont les organisateurs de cet événement. "Il était temps aussi qu'Orléans rejoigne le mouvement des villes partout dans le monde qui procèdent à ce genre d'hommage."

On a pas le droit de mourir parce qu'on choisit de prendre le vélo

Un hommage "simple" et "sobre", ajoute le cycliste. Sans discours. Simplement avec un rassemblement d'une quarantaine de cyclistes, d'abord place du Martroi, puis à Saint-Denis-en-Val et enfin rue Marc Sangnier à Fleury-les-Aubrais. Accroché à un arbre, le vélo blanc est un symbole fort, à l'image de ces silhouettes noires que l'on pouvait voir fleurir sur les bords des routes pour marquer un accident mortel, qu'il implique un piéton, ou un automobiliste. Au niveau du guidon, une pancarte en bois est gravée "Ici, un cycliste est mort percuté par un automobiliste le 12 juin 2021".

Accroché au guidon du vélo, une pancarte rend hommage à ce cycliste décédé rue Marc Sangnier, à Fleury-les-Aubrais cet été. © Radio France - Cécile Da Costa

Ce vélo, c'est un hommage à la victime, mais aussi plus largement à tous les cyclistes morts ou blessés sur les routes, comme l'explique Annick Loschetter, membre du collectif et de l'association DAMMO. "On espère toujours quand on pose ce genre de vélos en hommage que ce sera le dernier, mais en tant que cyclistes du quotidien, on connaît notre vulnérabilité sur les routes", regrette-t-elle.

"Il était important de montrer qu'on a pas le droit de mourir parce qu'on choisit de prendre le vélo", déclare Jérôme Barret, lui aussi membre du collectif Vélorution. "On ressent au quotidien le danger d'être cycliste."

Manque de sécurité des cyclistes

Forcément, sur le bord de cette route très fréquentée, il est beaucoup question du manque de sécurité pour les cyclistes. Jérôme Barret est lui aussi membre du collectif Vélorution. "Ici, on est sur une rue où la largeur de l'espace dédié aux vélos [la bande cyclable] est de 50 centimètres. Moi, le guidon de mon vélo fait 70 centimètres de large. Déjà, mon vélo dépasse de cet espace", souligne-t-il. "Il faut redonner de l'espace aux cyclistes."

C'est sur cette étroite bande cyclable qu'un cycliste a perdu la vie le 12 juin 2021, et qu'une autre cycliste a été grièvement blessée dans le même accident. © Radio France - Cécile Da Costa

Un constat partagé par Alain Lefaucheux, conseiller municipal à Fleury. "Cette bande cyclable rue Marc Sangnier date de 1993. Et depuis aucune réflexion n'a était faite dessus, même pas avec la métropole", raconte-t-il. "Donc je pense qu'il y a un gros travail à faire, et un travail de cohésion entre les piéton, les cyclistes et la circulation sur la route."

Pour continuer rendre hommage aux victimes de ces accidents, et sensibiliser sur la sécurité des cyclistes, les deux ghost bikes vont rester sur les lieux du drame.