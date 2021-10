Deuxième et dernier jour ce dimanche du salon du mariage à Nîmes

" Y'a beaucoup, beaucoup d'amour entre monsieur et moi. On a eu une petite fille, c'est le fruit de notre amour, mais on voulait le compléter en ayant le même nom. " Clémence veut absolument porter le nom de son compagnon, pas de double-nom pour elle. Un mariage que ce couple qui travaille dans la restauration veut beau : " _On a envie de se faire plaisir et de faire plaisir à nos proches également_. Dans notre mariage on mettra de l'argent, et on le mettra avec plaisir. " Même si le nombre global des mariages (sexes différents ou même sexe) est en légère diminution depuis quelques années, tout de même 233.000 célébrations en 2019, dernier chiffre disponible. Ce qui fait un marché important, et donc de nombreux salons du mariage, même si hier matin samedi on marchait très facilement dans les allées du parc des Expositions.

Dans ce salon du mariage, des stands de photos bien sûr, des loueurs de voitures de prestige ou de collection, des bijoutiers avec des étals longs de plusieurs mètres et dessus uniquement des alliances, des traiteurs, des loueurs d'espaces de prestige et bien sûr, des marchands de vêtements. " Le costume 3 pièces est indémodable je pense, explique Mickaël vendeur de la maison Rodet, le gilet fait que quand il quittera la veste, on reconnaîtra le marié par son gilet, les invités ne portant pas de gilet. " La robe de mariée est aussi un incontournable, mais Audrey n'a pas visité ces stands : " J'ai juste pris un petit flyer. Je vais attendre d'y aller avec maman, pour choisir. " Ce couple respecte la tradition, Adrien ne saura rien avant la cérémonie, et il apprécie cette tradition : " On veut se découvrir... le jour J. "

Ce dimanche 3 octobre, le salon du mariage de Nîmes est ouvert de 10 heures à 18 heures au Parc des Expositions. Entrée 7 euros.