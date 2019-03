Deuxième journée d'action des surveillants de prison des Deux Charentes

Ce jeudi 7 mars, les surveillants de prison ont reconduit les blocages et les actions dans les Deux Charentes pour dénoncer les violences et les agressions dont ils sont victimes.

A Saintes et Rochefort, des rassemblements et des blocages sont organisés à nouveau ce jeudi 7 mars pour dénoncer les violences et les agressions dans les prisons. Sur l'île de Ré, les surveillants ont distribué à nouveau des tracts à l'entrée du pont de l'île de Ré, côté Rivedoux.

Le personnel pénitentiaire dénonce pour le deuxième jour consécutif l'agression de deux surveillants dans la prison de haute sécurité de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Ils ont été poignardé par un détenu radicalisé qui a réussi à se procurer un couteau en céramique. L'homme de 28 ans voulait venger l'auteur de l'attentat de Strasbourg selon les premiers témoignages. Les deux surveillants blessés au thorax et au visage sont toujours hospitalisés. Leurs jours ne sont pas en danger.

Un surveillant victime d'une tentative d'étranglement à Angoulême

A Angoulême, la même colère et les mêmes revendications accentuées par l'agression mardi 5 mars dernier d'un des surveillants charentais. Un mineur a tenté de l'étrangler. Steeve Boisereau raconte l'agression au micro de Pierre Marsat pour France Bleu La Rochelle :

Le personnel angoumoisin a décidé de bloquer les entrées et les sorties de la maison d'arrêt pour la deuxième journée consécutive ce jeudi 7 mars.

Un mouvement de protestation débuté en janvier 2018

Les surveillants de la maison d'arrêt d'Angoulême demandent davantage de moyens pour détecter les armes et des fouilles plus fréquentes. L'année dernière, en janvier 2018, la maison d'arrêt avait été bloquée 20 jours de suite pour dénoncer déjà à l'époque le manque de moyens.

