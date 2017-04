Deuxième journée de blocage des trois sites de collecte de déchets à Nantes

Le bras de fer entre les éboueurs et Nantes Métropole se poursuit. Pour la deuxième journée consécutive, les trois sites de collecte de déchets nantais sont bloqués. Les éboueurs assurent que la grève peut se poursuivre dans les jours à venir.

Le conflit dure entre les éboueurs et Nantes Métropole. Depuis six semaines maintenant, les poubelles ne sont pas ramassées dans toutes les rues de Nantes. Et pour la deuxième journée consécutive, les éboueurs bloquent les trois sites de collecte de déchets nantais.

A l'origine du conflit, la volonté de Nantes Métropole de mettre un terme au "fini-parti", une pratique considérée comme source d'accidents puisqu'elle incite à travailler vite pour pouvoir boucler la tournée le plus rapidement possible.

La nouvelle organisation du travail a été mise en place mais les éboueurs estiment ne plus avoir le temps de collecter l'ensemble des déchets dans leurs tournées désormais reconfigurées.

Une première demande de sanction

Selon les éboueurs, la première sanction serait tombée. Un syndicaliste de la CGT aurait reçu une demande de mise à pieds de trois jours ce matin.

Pendant les premières semaines du mouvement, les éboueurs ne se mettaient pas en grève mais n'effectuaient pas la totalité de leur collecte, d'où l'accumulation des déchets.

Sur France Bleu Loire Océan ce vendredi, Elisabeth Lefranc, en charge des ressources humaines à Nantes Métropole avait déjà fait par de son agacement et avait brandi la menace de sanctions disciplinaires.

Les éboueurs assurent que le mouvement peut se poursuivre dans les jours à venir.