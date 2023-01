Deuxième journée de mobilisation contre la réforme des retraites : le point sur les perturbations en Creuse

Le 19 janvier, plus de 4000 personnes étaient descendues dans les rues de Guéret pour manifester contre la réforme des retraites

Les syndicats avaient souhaité une manifestation d'ampleur, le 19 janvier. A Guéret, ils l'ont eue , et ils espèrent désormais surfer sur cette vague pour encore attirer du monde, ce mardi 31 janvier, contre ce projet de réforme des retraites. Une manifestation partira à nouveau de la gare routière, à 10h. Cette fois-ci le parcours conduira les manifestants jusqu'au lycée Bourdan, pour interpeller et sensibiliser les jeunes. En attendant de connaître le nombre de manifestants, nous vous listons ici les perturbations prévues en Creuse.

Une partie des professeurs seront en grève

La semaine dernière, six enseignants creusois sur dix s'étaient déclarés grévistes, selon le syndicat SNUIPP-FSU, les services périscolaires de Guéret était fortement perturbés, et l'agglobus de Guéret ne circulait pas. Prenez donc bien vos dispositions, d'autant que les cantines scolaires pourraient aussi être fermées. Le mouvement sera très suivi, et il n'y aura aucun service minimum assuré. Attention : ce que nous vous écrivons peut évoluer jusqu'à mardi matin, les grévistes n'ayant aucune obligation de se déclarer avant. Notez aussi que la mairie sera fermée.

Au collège Claude Chabrol d'Ahun , le service de restauration ne sera pas assuré. Les cours seront assurés, dans l'ensemble, annonce l'établissement.

La ligne POLT encore silencieuse

Comme le 19 janvier, la SNCF vous conseille de reporter votre voyage. La compagnie ferroviaire annonce un trafic "très fortement perturbé" pour les TER en Nouvelle-Aquitaine, avec deux trains sur dix en circulation. Mais surtout, aucun train en circulation sur la ligne POLT (Paris Orléans Limoges Toulouse), qui passe par la Creuse.

Des services fermés

Ne prévoyez pas de vous rendre à la CPAM ou à la CAF, à Guéret. L'accueil au public sera exceptionnellement fermé ce mardi 31 janvier. Et côté piscines, celle de La Souterraine ne sera ouvert qu'en début d'après-midi, entre midi et 14h. Faute de personnel, elle n'ouvrira exceptionnellement pas le mardi soir.