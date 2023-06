Deuxième ligne de tram à Tours : une réunion publique avec le maire jugée "lamentable" par des opposants

A Tours, la deuxième ligne de tram est véritablement lancée depuis la mi mai, depuis que les études de faisabilité ont démontré qu'il n'y avait aucun frein technique à un passage boulevard Jean Royer. Mais les riverains, eux, n'avaient pas encore pu dire officiellement ce qu'ils en pensaient, de ce passage devant chez eux ! C'est chose faite depuis ce mercredi soir.

Une réunion publique a eu lieu dans une salle du boulevard Tonnelé. Devant près de 200 personnes, le Syndicat des mobilités de Touraine, et donc son président, le maire de Tours, Emmanuel Denis, est venu présenter le tracé de cette future ligne à Tours, et ses conséquences pour les habitants. Des échanges houleux.

Une réunion publique "lamentable" assure Frédérick Castel, Castel, membre de l'association contre le tram boulevard Jean Royer. "Il y avait tellement de personnes que la salle ne pouvait pas contenir tout le monde. Nous n'avons pas eu de réponses. Beaucoup de sujets ont été évincés. On a parlé du coût, mais on n'a rien de sûr. Chaque question se terminait par "on va étudier, on va voir, peut-être que". Il n'y a rien de précis . Même le tracé n'est pas précis car monsieur Denis a rappelé qu'une partie du terrain ne leur appartient pas. Donc c'est quelque chose qui ne semble pas être construit. On attend des réponses sur les 16 nuisances qu'on a répertorié", s'insurge cet habitant du boulevard.

