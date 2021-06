Deuxième phase du déconfinement : où est en l'épidémie de Covid en Mayenne ?

En déplacement dans la Drôme ce mardi 8 juin, Emmanuel Macron a réaffirmé qu'il fallait rester prudent face à l'épidémie de coronavirus, tout en assurant à propos du calendrier du déconfinement "je pense qu'on a eu raison." Ce mercredi 9 juin marque une nouvelle étape dans le déconfinement entamé au début du mois de mai. De nouvelles restrictions vont être levées pour permettre un retour à une vie plus "normale".

Un taux d'incidence en baisse

Au niveau national, les indicateurs montrent que l'épidémie de Covid-19 est en recul. En Mayenne, les courbes montent aussi une décrue. Ce mardi 8 juin, selon les chiffres fournis par l'Agence régionale de santé, le taux d'incidence dans le département est aujourd'hui en dessous des 100 cas pour 100.000 habitants (90,4) alors qu'il était de 139 cas au début du mois au moment du déconfinement.

Le taux de positivité, c'est-à-dire le nombre de personnes testées positives au Covid-19 en fonction du nombre de tests réalisés est lui passé de 4,1% à 3,1% en un mois. Ce chiffre est toutefois légèrement supérieur à la moyenne nationale (2,87%). Alors que depuis début mai le nombre de tests s'est maintenu à un bon niveau, le nombre de cas détectés chaque jour a eu tendance à se stabiliser voire à diminuer.

Les lits d'hôpitaux moins occupés qu'au mois de mai

Dans les hôpitaux, les indicateurs indiquent aussi une tendance à la baisse. Le 1er mai, 57 patients atteints par le Covid occupaient des lits dans les hôpitaux mayennais. Ce mardi 8 juin il sont 36 dont quatre placés en réanimation. Huit patients sont morts à cause du Covid à l'hôpital depuis le début du mois de mai. On peut par ailleurs observer qu'il y a eu, en moyenne, plus de sorties d'hôpital que d'entrées depuis la levée des premières mesures. Un signe encourageant.

Pendant ce temps, la vaccination avance. Plus de 40% de la population mayennaise a reçu une première dose de vaccin et 20% des Mayennais sont complètement vaccinés.