Deuxième projet de déviation de Beynac : la consultation préalable débute dans quelques jours

Les habitants de la Dordogne vont pouvoir donner leur avis sur le deuxième projet de déviation de Beynac présenté par le département et son président, Germinal Peiro. On connait désormais les dates de cette concertation. Elle débute le jeudi 28 septembre et va durer six semaines, jusqu'au jeudi 9 novembre.

Cette concertation préalable est organisée en application du Code de l'environnement pour débattre du projet, de ses caractéristiques et de son impact sur l'environnement et l'aménagement du territoire.

Une réunion publique à Périgueux

Une première réunion publique sera organisée le lundi 2 octobre au théâtre de l'Odyssée à Périgueux, à 18 heures, pour "présenter la concertation sur le projet". Lors de cette réunion seront également présentés la liste des lieux où se dérouleront les ateliers thématiques prévus sur la sécurité, les mobilités et l'économie et le tourisme. Ces réunions se tiendront tous les mercredis du mois d'octobre.

Votre avis en mairie ou au département

Les Périgourdins peuvent également déposer leurs avis, leurs questions et leurs propositions sur des registres prévus au département de la Dordogne. Des permanences sont organisées, à partir du 28 septembre et jusqu'au 9 novembre, dans les locaux de la direction du patrimoine routier, paysager et des mobilités, à Coulounieix-Chamiers (99 avenue Winston Churchill), tous les mercredis de 9 heures à midi.

Les habitants peuvent également déposer leurs avis dans les mairies de Saint-Vincent-de-Cosse, de Castelnaud-la-Chapelle, de Vézac, et de Beynac-et-Cazenac lors des permanences prévues. Les registres seront disponibles dans les mairies les jeudis matin, le 5, 12, 29 et 29 octobre, entre 9 heures et midi.

Un registre en ligne

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, un registre sera accessible sur internet à partir du 28 septembre.

Les associations ou les entreprises peuvent adresser leurs questions par courrier aux personnes qui gèrent cette consultation (par mail, roland.peylet@garant-cndp.fr ou bien à l'adresse postale suivante : CNDP (commission du débat public), à l'attention de madame Brigitte Fargevieille et monsieur Roland Peylet, 244, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

À quoi va servir cette consultation ?

Le bilan de tous les avis récoltés en mairie, au département ou en ligne sera ensuite transmis dans un délai d'un mois (d'ici au 9 décembre) à la commission du débat public et au département afin qu'il soit publié. Ensuite, le département aura deux mois pour déterminer "les mesures nécessaires à mettre en place".