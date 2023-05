Deuxième salle, accueil de colloques : il faut "repenser" les petits cinémas pour leur représentant girondin

Ils sont 30 cinémas dits de proximité en Gironde, d'Hourtin à Monségur, en passant par Salles, Blanquefort ou La Réole. Et ils cherchent des solutions pour leur avenir, alors que leur fréquentation a chuté de 30% par rapport à 2019, baisse encore plus forte que la moyenne de tous les cinémas (-25%). Le Département de la Gironde organise ce jeudi un colloque sur l'avenir des cinémas de proximité. Et leur représentant en Gironde, Florent Lemmonier, également directeur du cinéma Lux à Cadillac, appelle à "repenser la structure".

De quoi parle-t-on alors ? De cinémas "mono-écrans en grande majorité, hérités des vieux cinémas des années 60", qui drainent un "public fidèle", et proposent une "offre qualitative, d'art et d'essais", décrit sur France Bleu Gironde le président de l'association des cinémas de proximité de la Gironde.

Faire autre chose que du cinéma au cinéma

Il lance ce jeudi plusieurs pistes pour leur développement, avec d'abord, l'idée de passer à deux salles, un modèle "beaucoup plus viable économiquement", permettant, dit-il, "d'assumer la diversité de l'offre" et de "travailler en profondeur des œuvres qui méritent d'êtres vues sur la durée".

Il propose aussi une idée qui peut paraître paradoxale pour un cinéma ; développer le "hors-film". Il cite par exemple l'idée d'utiliser davantage les halls, pour héberger "des expositions ou des colloques". Son cinéma à Cadillac accueille aussi des tournois de jeux vidéos , ce qui permet, souligne-t-il, de faire venir des adolescents, "un public qui est le maillon faible des cinémas de proximité". Et ces évènements permettent aussi d'engranger des recettes "sur lesquelles on n'a pas beaucoup travaillé", reconnaît-il.