Ils patientent dès 4h du matin devant la mairie de Saint-Chinian pour un passeport ou une carte d'identité

Saint-Chinian est la seule commune de l'Hérault à réaliser en urgence et sans aucun rendez-vous des pièces d'identité. Certains viennent de Paris pour obtenir leur sésame. Jusqu'à 200 dossiers sont traités chaque mercredi avec des retombées économiques non-négligeables pour les commerçants.

"Je suis arrivée à 4h devant la mairie de Saint-Chinian. J'étais la première. Mais je sais qu'il y en a qui viennent encore bien plus tôt pour faire leurs papiers d'identité. C'est dingue de venir à une heure si matinale devant une mairie" explique Margaux. Cette étudiante originaire de Vendargues n'a pas hésité à parcourir 110 kilomètres pour faire refaire son passeport. "C'était une urgence. On m'a volé mes papiers. Mes examens approchent. Aucune commune proche de chez moi ne pouvait me prendre avant mes épreuves."

Margaux n'est pas la seule à attendre. Mais ce mercredi, la mairie a ouvert ses portes avec un peu d'avance pour permettre au public de s'abriter à l'intérieur. Dehors, le temps est capricieux. Ceux qui entrent prennent un ticket de passage avant de patienter en salle d'attente.

Saint-Chinian est la seule commune de l'Hérault à proposer ce service d'urgence sans rendez-vous. Ailleurs, le délai d’attente pour déposer son dossier est de plusieurs mois. À l’approche des vacances d'été, renouveler une carte d'identité ou un passeport parait compliqué.

"Certains viennent de toute la France. Nous avons eu, des Bretons, des Parisiens..." - Floriane Rosolen, la directrice générale des services.

Jusqu'à huit heures d'attente avant de déposer son dossier

En l'espace de 15 jours, vous avez la garantie de récupérer vos papiers d’identité. Mais pour cela, il faut donc se lever tôt. Le service état civil (sans rendez-vous) ouvre dès 7h le mercredi matin. Jusqu’à 200 dossiers peuvent être traités ce jour-là. Et certains n’hésitent pas à venir dès 2h ou 3h du matin pour patienter devant la mairie afin d'avoir la garantie de déposer leur dossier.

"Si les gens viennent de si loin, c'est que ce service est nécessaire." - Sylvain Decor, adjoint à la mairie de Saint-Chinian

Ce service ne traite que les urgences. "Je ne reçois pas les gens qui viennent uniquement refaire une carte ou un passeport, mais uniquement ceux qui ont un billet d'avion, une raison professionnelle urgente, pour remplacer des papiers suite à un vol ou une perte" explique Sylvie Étienne, adjointe administrative à la mairie de Saint-Chinian affectée dans ce service depuis cinq ans.

"Depuis deux ans que nous proposons cette urgence sans rendez-vous, c'est très intense'' sourit l'employée municipale, volontaire chaque mercredi. "Les journées sont parfois très longues. Il m'est arrivée de terminer à 20h voire 21h."

Cette affluence exceptionnelle n’est pas pour déplaire aux commerçants de Saint-Chinian, surtout en cette période. Car forcément, le public en profite pour consommer local et visiter la commune.

Les demandes de renouvellement de passeport et de carte d'identités sont de plus en plus longs. Les mairies appellent d'ailleurs à la vigilance surtout à l'approche des vacances d'été.

Au-delà d’une forte activité traditionnellement à cette période de l’année, il y a aussi un effet Covid. Ces deux dernières années, les Français ont globalement moins voyagé et n’avaient pas besoin de refaire leurs papiers. Selon l’ANTS, les demandes de passeports ont en effet baissé de 39 % entre 2020 et 2021.