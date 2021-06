Devant le Silex à Auxerre : "ce sont les cœurs de l'amour, du rassemblement, de la guérison"

Les petits cœurs jaunes, verts ou dorés poussent doucement sur le bitume, devant la salle de concerts "Le Silex" à Auxerre. Ici, pas de tristesse, mais de la couleur, des sourires et même quelques chansons. Une petite dizaine de personnes ont lancé ce projet collectif, baptisé "de tout cœur à vos côtés". L'idée, née en Angleterre, a été lancée à Auxerre par l'artiste Catherine Rymarski. Paroles de dessinateurs de "petits cœurs"...

Le reportage de Delphine Martin Copier

Michèle : "je me suis sentie concernée"

"Je me sens concernée, comme tout un chacun. J'ai eu la chance de passer à côté du Covid, mais je me suis sentie concernée. Comme beaucoup de gens, je pense que ça a touché tout le monde".

Francine : "une manière d'être solidaires de tous les malades"

"J'essaie de dessiner du mieux possible un cœur et je peux vous dire que c'est pas gagné ! Mais on va y arriver ! C'est par solidarité. Pour penser à tous les gens qui ont été atteints. Ceux qui sont décédés, bien sûr, mais ceux qui sont atteints aussi, et surtout toutes les autres maladies. Ce cœur, c'est le cœur de l'amour, du rassemblement... de la guérison, peut-être".

Les participants ont jusqu'au 13 juin pour dessiner un cœur. © Radio France - Delphine Martin

Coralie : "être créatif et solidaire"

"A notre petite échelle, quand on ne peut pas faire plus, qu'on n'est pas infirmier, qu'on n'a pas de pouvoir, eh bien je pense c'est un soutien moral qu'on apporte. Et c'est bien. Et puis ça fait des rencontres. C'est un projet qui sort de l'ordinaire. Tout le monde peut participer. C'est cool ! L'art, ça me touche. J'aime beaucoup tout ce qui est artistique. Et pendant le Covid, c'était compliqué, même s'il y avait des alternatives numériques, ça ne remplace pas vraiment !"

Killian : "faire revivre la culture"

"Pour moi, l'essentiel, c'est de faire repartir la culture, parce qu'elle a été quand même en pause pendant un an. Ce serait bien de faire en sorte de la relancer, à notre échelle".

Nadia : "pour le Silex"

"Je trouve que c'est une belle idée et c'est une amie, Catherine, qui organise le projet, alors je suis venue lui donner un coup de main. Et puis il faut faire revivre le Silex, qui quand même a été sacrément pénalisé. Moi, j'aime le Silex, donc faire des petits coeurs devant le Silex, ça me plaît bien".

Les participants sont invités à venir avec leur peinture et leur pinceau © Radio France - Delphine Martin

Paroles de dessinateurs (de cœurs) Copier

Corinne : "pour laisser mon petit cœur"

"J'ai trouvé l'idée très chouette. Je l'avais déjà trouvée très chouette quand ça avait été fait en Angleterre, alors qu'on le fasse au niveau local, c'est très bien. Et puis, c'est un lieu que j'apprécie particulièrement. Et je tenais à mettre mon petit cœur personnel au milieu des autres."

Si vous aussi, vous avez envie de dessiner un petit cœur devant le Silex à Auxerre, vous avez jusqu'au 13 juin pour le faire. Vous pouvez participer tous les jours de 17h à 19h et le week-end de 14h à 19h. Chaque participant est invité à venir avec sa peinture acrylique et son pinceau.