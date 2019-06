Devenez citoyen-sauveteur en Savoie grâce à votre smartphone !

Chaque année, 350 savoyards meurent d'un arrêt cardiaque. Il y a 50.000 victimes en France. Le taux de survie en cas d'arrêt n'est que de 5 %. On peut faire beaucoup mieux.

Quelques uns seront peut-être sauvés grâce à une application pour smartphone "Sauv Life", communauté de citoyens-sauveteurs, capables à tout moment de procéder à un massage cardiaque ou d'utiliser un défibrilateur. Sauv Life recense aussi les défibrilateurs présents sur le territoire.

"On perd 10 % de chances de survivre à chaque minute. Or les secours en moyenne arrivent au bout de 14 minutes. On a besoin des citoyens." - Lionel Lamhaut un des fondateurs de Sauv Life