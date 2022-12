Devenez juré pour le concours agricole et représentez les Pyrénées Atlantiques au salon de l'agriculture

Créé en 1870, le Concours général agricole distingue les perles du patrimoine agricole et permettent aux filières agroalimentaires françaises de s'illustrer. Des médailles d'or, d'argent ou de bronze distinguent chaque année les meilleurs produits du terroir français.

En 2022, 330 produits (pour une centaine de producteurs) et 130 vins "made in Pyrénées Atlantiques" ont été présentés au Concours pour près de 90 médailles. Au niveau national ce sont pas moins de 5500 produits et 16 000 vins en lice.

Piment d'Espelette, jambon de Pierre Otéiza, fromages de Brebis, ou des tommes, ou même pâté, saucissons, jambon, le département est représenté dans plusieurs catégories.

Petite différence toutefois pour les vignerons, avant de concourir au Concours Général Agricole, il y a une étape de pré-sélection entre l'inscription et la montée à Paris. Pour les vins du Sud-Ouest, cette pré-sélection des vins aura lieu le 9 février. Seuls 60 % des vins inscrits monteront à Paris.

Tout le monde peut participer

La moitié de la table est composée de professionnels des métiers agricoles et métiers de bouche, et l'autre moitié de "monsieur tout le monde", ce qui nécessite une petite formation.

Il suffit donc s'inscrire sur le site du Concours Général Agricole dans l’espace Juré .

En s'inscrivant on sélectionne une catégorie ou plusieurs, et en fonction des disponibilités le futur juré pourra exercer son talent de "fine gueule" dans les catégories où il aura été retenu.

Les jurés bénéficieront également d’une formation gratuite proposée par les organisateurs du Concours Général Agricole pour renforcer leurs connaissances, notamment sur les d'évaluation et de vocabulaire. Pour les produits, les jurés seront mobilisés à Paris les 25 et 26 février.

Une place pour le salon est offerte à chaque juré.