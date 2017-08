Devenez soigneur d'un jour au zoo de La Teste

Le zoo du Bassin d'Arcachon propose cet été un programme unique : la possibilité d'approcher et de nourrir les animaux exotiques et de découvrir les coulisses du parc. Le temps d'une matinée vous devenez les soigneurs du zoo.

"Vivez un moment inoubliable et riche en émotions", voilà ce que propose la brochure du zoo à celles et ceux qui ne veulent pas se contenter d'une simple visite. Le parc animalier à concocté un programme à faire rêver de nombreux enfants : "Durant toute une matinée, vous allez découvrir le métier de soigneur animalier, au contact de vos animaux exotiques et sauvages préférés (pandas roux, lémuriens, ours, suricates, girafes, hippopotames)."

Au plus près des animaux © Radio France - Stéphane Hiscock

La visite VIP démarre avant l'ouverture du zoo au public par la préparation des rations alimentaires des animaux. Vous entrez ensuite directement dans l'espace des singes pour leur donner leur petit-déjeuner. Direction ensuite la plaine africaine pour la découverte de la maison des girafes côté coulisses. Un soigneur assure la visite et les explications pendant trois heures.

Attention : cette visite exclusive est uniquement possible après réservation avec des groupes de 4 personnes maximum. Information sur le site internet du zoo.