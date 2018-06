Landes, France

France Bleu Gascogne aux côtés des sapeurs pompiers landais ce mercredi matin. Dans le département des Landes, ils sont 270 sapeurs pompiers professionnels, dont dix femmes, 1.530 sapeurs pompiers volontaires et une cinquantaine de Jeunes Sapeurs Pompiers, ces adolescents qui suivent une formation pour devenir pompier volontaire voire professionnel. Dans les Landes, 16% du corps des sapeurs pompiers est féminin, un chiffre qui correspond à la moyenne nationale.

Mattéo Mombrun a 16 ans. Il est Jeune Sapeur Pompier depuis deux ans dans la section de Saint-Sever, et doit passer son brevet l'an prochain. En attendant, il se forme, tous les samedis matin, parfois une journée entière, et participe aux rassemblements avec les autres jeunes pompiers. "On apprend le métier de pompier. On ne fait pas de gardes, ni d'interventions, on apprend aussi l'administratif que l'opérationnel" raconte l'adolescent.

Devenir pompier, ça s'apprend

Au fil des mois, les jeunes s'initient par exemple aux manœuvres incendie, au maniement des échelles, à la mise en place de groupes électrogènes, au sauvetage et la protection contre les chutes. Ce dernier exercice est celui que préfère Mattéo : "Pour faire ces manœuvres, on va sur un pont SNCF désaffecté, on a dix-quinze mètres de vide et c'est là où c'est cool. On a la victime en bas, et avec les cordes on doit la ramener ou alors la victime en haut que l'on doit descendre." Il n'a pas encore la tenue de feu du "vrai" pompier, lui a une veste en cuir et n'a pas le sur pantalon. Les entraînements se font avec bouteilles d'air vraies et fausses.

Mattéo a du mal à expliquer d'où lui vient l'envie d'être pompier, mais le fait d'avoir deux cousins pompiers volontaires, notamment un à Mugron, passé par les Jeunes Sapeurs Pompiers, l'a définitivement convaincu de se lancer. Ce qui lui plaît ? "L'adrénaline dans les incendies, l'imprévu, les manœuvres, le plan physique, et une part des engins."

Il a préparé le concours d'entrée des JSP pendant trois mois : épreuves physiques, épreuves écrites de maths, de français et de culture générale, et entretien avec les différents formateurs. Il existe six sections de jeunes sapeurs pompiers dans les Landes : Saint-Sever / Dax / Capbreton / Soustons / Pontenx-les-Forges, celle de Mont-de-Marsan ouvre en septembre prochain.

Cette formation de JSP, Mattéo espère qu'elle sera sa porte d'entrée pour devenir plus tard pompier volontaire voire professionnel. Mattéo aimerait rejoindre une unité de sauvetage déblaiement ou le groupe de reconnaissance et d'interventions en milieux périlleux, qui sont installé dans les Pyrénées-Atlantiques.

Une école de la vie

Les parents de Mattéo ont vite vu que l'univers des pompiers séduisait leur fils, "ça fait très longtemps qu'il nous en parle, il jouait déjà aux pompiers avec ces Playmobils depuis tout gamin", résume Fabrice, son papa. Les parents de Mattéo sont fiers et l'accompagneront jusqu'au bout. Mais, dores et déjà ils constatent une maturité de leur fils : "Le centre de Saint-Sever est super bien structuré, les ados super bien formés, mais surtout ça leur donne une éducation en dehors de la maison avec une limite gauche et une limite droite. Cela se ressent à la maison et à l'école, _ce sont des gamins qui sont posés et qui savent ce qu'ils veulent faire, où ils veulent aller_."

