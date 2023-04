Devenir vigneron en Mayenne, y produire du vin de qualité, un défi qui n'a rien d'utopique

Un jeune Mayennais se lance dans l'aventure du vin. Mais pas en Bourgogne, dans le Bordelais ou dans la Vallée du Rhône, chez nous, chez lui, ici, dans notre département, la Mayenne. Florent Deslandes veut planter des vignes sur sa terre de naissance. Ce n'est pas un projet farfelu, c'est tout à fait sérieux et pensé.

D'autant plus que nous avons déjà un domaine viticole, La Morinière à Saint-Denis-d'Anjou, qui produit chaque année quelques milliers de bouteilles de blanc. Donc, oui, ce que veut faire Florent Deslandes n'est pas utopique. Et il a un sacré CV pour y parvenir : de l'apprentissage en agriculture bio, des études universitaires consacrées à la science de la vigne et du vin à Dijon.

Alors, la Mayenne, rivale un jour des "Bordeaux", des "Crozes-Hermitage", des "Côte de Nuits" ? Il faut oser explique Florent Deslandes : "avec le changement climatique, on voit qu'il y a une possibilité intéressant en Mayenne, il y a de jolis côteaux exposés plein sud de Château-Gontier à Laval et de Laval à Mayenne. Ce n'est pas un souci au niveau du sol et avec un climat qui devient intéressant pour ça".

Le projet étant bien avancé, le futur vigneron cherche maintenant des terres pour la plantation d'une vigne : "je cherche des terrains exposés sud et qui n'intéressent pas l'agriculture céréalière. J'en vois du côté de Saint-Jean-sur-Mayenne, Andouillé, Chailland". En attendant de pouvoir faire son vin 100% mayennais, Florent Deslandes conseille des vignerons déjà installés sur la viticulture paysanne et anime des stages d'oenologie.

