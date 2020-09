Devenus dangereux, plusieurs arbres majestueux d’Annecy vont être abattus

Un diagnostic sanitaire demandé par la direction Paysages et biodiversité de la ville d’Annecy a été réalisé sur les platanes de l’avenue d’Albigny, du canal du Vassé ainsi que sur seize arbres du centre-ville. Les résultats indiquent que parmi les arbres diagnostiqués, quatre sont atteints par des champignons pathogènes ou des nécroses importantes. Ils présentent un risque de rupture élevé à très élevé.

Transformés en bancs

Dans un communiqué, la mairie d’Annecy indique qu’elle "souhaite valoriser un peuplier du Parc Charles Bosson et un noyer des Jardins de l’Europe. Ils seront fortement réduits en hauteur et deviendront « arbre biodiversité » : ils abriteront de manière naturelle insectes, oiseaux, et mammifères". Quant aux deux autres, un peuplier du jardin de l’Impérial et un chêne du square des Martyrs de la Déportation, ils devront être abattus. Selon leur état, les troncs pourront être réutilisés sous forme de bancs à installer dans la ville.

28 000 arbres

Les travaux d’élagage et d’abattage doivent débuter ce mardi 29 septembre. Les quatre arbres devraient remplacés dès cet hiver par de jeunes arbres de la même espèce. La ville d’Annecy précise qu’elle gère "un patrimoine arboré de 28 000 arbres d’alignements et de parcs" et que "350 arbres sont remplacés chaque année".