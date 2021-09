Une nouvelle procédure est lancée dans le dossier Beynac en Dordogne. La cour administrative d'appel de Bordeaux va décider si oui ou non elle contraint le département à démolir au plus vite le chantier. Le projet de déviation a été définitivement retoqué par la justice.

Déviation de Beynac : le département risque-t-il de devoir payer à cause de son refus de démolir ?

Une nouvelle procédure vient d'être lancée dans le dossier de la déviation de Beynac (Dordogne) annoncent nos confrères du journal Sud-Ouest. La cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé d'ouvrir "une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt" qui prévoit la démolition des piles de pont et du chantier de la déviation de Beynac. Concrètement, cela veut dire que la justice se penche sur les délais de remise en état du site. Les deux parties ont été informées ce mardi 21 septembre de cette décision.

Le délai de remise en état du site en question

On le rappelle, le projet de déviation de Beynac a été définitivement abandonné suite à une décision de justice de 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé l'avis du Conseil d'Etat qui ordonne la démolition des piles de ponts et des ouvrages de la déviation. Les opposants de l'association la Sepanso ont saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux car ils estiment que le département ne respecte pas les délais et ne remets pas le site en état assez vite.

De son côté, le président du Conseil départemental, Germinal Peiro, estime qu'il a des arguments pour expliquer pourquoi cette remise en état du site prend du temps "nous avons besoin de faire un certain nombre d'études environnementales pour éviter des catastrophes écologiques". Le Conseil départemental affirme avoir lancé des procédures d'appels d'offres pour ces études. En parallèle, Germinal Peiro, le président du département, estime que le chantier n'est pas terminé et que tout n'est pas perdu. Il a demandé au préfet de prendre un nouvel arrêté préfectoral pour poursuivre les travaux.

Une audience prévue dans les prochaines semaines

Les deux parties, opposants et conseil départemental, doivent se retrouver pour une audience devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Selon l'avocat de la Sepanso, maître Jean-Philippe Maginot, "l'audience aura lieu d'ici la fin du mois d'octobre". Si elle estime que cela est nécessaire, la cour administrative d'appel pourrait demander des astreintes financières journalières au département.