Déviation de Beynac : condamné, le département de la Dordogne dépose un nouveau projet

Le département de la Dordogne refuse de renoncer au projet de déviation de Beynac. Il vient d'être condamné à commencer la destruction du chantier d'ici six mois sous peine de payer 3.000 euros par jour. Germinal Peiro a déposé un nouveau projet pour tout reprendre depuis le début.

Germinal Peiro explique avoir attendu la décision de la cour d'appel administrative de Bordeaux pour déposer un nouveau projet. Il a déposé ce jeudi 7 juillet un nouveau dossier en préfecture pour demander au préfet de la Dordogne de signer un nouvel arrêté pour autoriser les travaux. Le président du conseil départemental veut tout reprendre à zéro avec cette nouvelle demande malgré une nouvelle condamnation.

Le département menacé d'indemnités journalières de plusieurs milliers d'euros

Elle intervient alors la cour administrative d'appel vient de condamner le département a payer des indemnités journalières très lourdes s'il ne détruit par le chantier comme l'a décidé la justice il y a trois ans déjà. Le conseil départemental va devoir payer 3.000 euros par jour s'il ne débute pas la démolition du chantier dans un délai de six mois, d'ici le 7 janvier prochain. Ces astreintes vont grimper jusqu'à 5.000 par jour si dans un an, le 7 juillet 2023, le chantier de la déviation de Beynac n'est pas totalement détruit. Le président du département qui porte le projet de déviation ne sait pas encore s'il va déposer un recours devant le conseil d'État.

Un nouveau projet décrit comme respectueux de l'environnement

Germinal Peiro déclare qu'il n'a pas l'intention de démolir les piles du pont car il souhaite pouvoir terminer la déviation avec ce nouveau projet qu'il décrit comme "respectueux de l'environnement". Le président du département ne veut pas détruire le chantier de la déviation et les piles de pont déjà construites car il espère que cette nouvelle demande va aboutir. Germinal Peiro l'a toujours dit, détruire serait du gâchis et coûterait 40 millions d'euros au département et donc aux Périgourdins.

Des opposants heureux mais méfiants

Les opposants à la déviation de Beynac étaient heureux ce jeudi après l'annonce de la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux. "Il y a une justice en France" dit Philippe d'Eaubonne, l'une des figures de cette opposition au projet de contournement de Beynac. Ce sont les opposants qui ont saisi cette cours administrative d'appel pour faire respecter la décision de justice qui enterre le désormais "premier projet de déviation de Beynac" et qui ordonne la destruction du chantier et la remise en état du site.