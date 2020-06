Dordogne : le conseil d'Etat enterre définitivement le projet de déviation de Beynac

Cette fois, c'est terminé. La fin d'un long, très long feuilleton politico-judiciaire, qui aura duré plus de 25 ans. La déviation de Beynac, défendue avec ardeur par Germinal Peiro, le président du conseil départemental de la Dordogne, ne verra pas le jour. Pire, les travaux déjà réalisés vont devoir être détruits.

Le conseil d'Etat n'a reçu aucun des trois recours déposés par le département. Or, le département avait besoin pour pouvoir construire que ses trois recours soient acceptés pour poursuivre la procédure en cassation. Le chantier de Beynac doit donc s'arrêter là.

Le projet de contournement routier prévoyait la création d'une route de 3,2 kilomètres © Radio France - Charlotte Jousserand

Et les piles de pont, tout ce qui a déjà été construit il y a 2 ans en 2018, va devoir être détruit. Rappelons que c'est déjà le conseil d'Etat qui avait ordonné l'arrêt des travaux en décembre 2018, avant que la cour administrative d'appel n'ordonne en décembre 2019 la remise en état du site et la démolition.

Une victoire pour les opposants à la déviation

Les opposants à la déviation, de la SEPANSO, association de défense de l'environnement en Dordogne, à l'association "Sauvons la vallée de la Dordogne", sont évidemment très satisfaits.

Cette déviation du village de Beynac, prévue sur 3.2 km pour contourner le vieux bourg et sa route enclavée entre falaise et rivière, avait en tout cas fait couler beaucoup d'encre, Edouard Philippe, le premier ministre, signant une lettre de soutien au projet en 2018, mais le monsieur patrimoine du gouvernement, Stéphane Bern, militant sans relâche contre le contournement. Des célébrités comme Nagui, avaient également pris position contre la déviation, tout comme des châtelains du secteur, comme le propriétaire du château de Castelnaud, situé juste en face, Kléber Rossillon.

Le chantier de la déviation de Beynac, en mai 2020 © Radio France - Antoine Balandra

Mais Germinal Peiro, le président du département n'a eu de cesse que de défendre ce projet, indispensable selon lui pour désengorger cette route étroite, et éviter des drames dit-il. 80% des maires de Dordogne, (plus de 400 d'entre eux), avaient même signé une tribune pour soutenir le patron du département. Et en mars dernier, Serge Parre, à la tête d'une équipe farouchement pro-déviation de Beynac, avaient été élus très largement à la mairie de Beynac.

Les tabliers du pont du futur contournement de Beynac, ici stockés à Marsac en Dordogne, n'ont jamais pu être posés © Radio France - Antoine Balandra

Reste à savoir combien coûtera désormais la démolition des travaux déjà réalisés, et à combien se chiffrera la facture totale.

