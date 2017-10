Déviation de Beynac : l'enquête publique se termine

L'enquête publique lancée le 21 août se termine ce mardi 17 octobre à midi. Plus de 2.000 personnes ont donné leurs avis sur la déviation de Beynac. Des rassemblements sont prévus pour la clôture de l'enquête.

Pour ou contre, tout le monde pouvait donner son avis dans cette vaste enquête publique mise en place pour sonder les Périgourdins sur le contournement de Beynac. Plusieurs moyens étaient mis à disposition pour permettre aux personnes qui le souhaitaient de réagir. Une plateforme sur internet a été mise à disposition. Des membres de la commission d'enquête ont également tenu des permanences à Castelnaud-la-Chapelle, Vézac, Saint-Vincent-de-Cosse et Beynac pour recueillir les observations écrites et orales. Au total plus de 2.300 personnes se sont exprimées.

Plusieurs rassemblements pour la clôture de l'enquête

Ce mardi 17 octobre, des membres du collectif "Sauvons la Vallée Dordogne" seront dans les mairies de Saint-Vincent-de-Cosse, Beynac, Vezac et Castelnaud-la-Chapelle à 12h30. Ils noteront le nombre d'avis et demanderont aux maires de clore l'enquête publique.

Un huissier de justice sera à Castelnaud et rassemblera l'ensemble des observations des registres des quatre communes ainsi que les avis recueillis sur internet et les comptabilisera devant le Président de la commission d'enquête. Ce dernier devra ensuite consigner ses observations dans un rapport qu'il communiquera à la préfète de Dordogne d'ici 30 jours.

Ce sera à la préfète de Dordogne, Anne-Gaëlle Baudouin Clerc de se prononcer sur le futur de la déviation de Beynac.