Déviation de Beynac : le département va-t-il devoir payer un demi-million d'euros d'astreintes ?

Le département risque de devoir payer un demi-million d'euros d'astreintes pour ne pas avoir détruit le chantier de Beynac. Et cette fois, c'est la dernière étape avant que le fisc ne vienne toquer à la porte. Une audience a lieu ce mardi 20 juin devant la cour administrative d'appel de Bordeaux. Le juge va décider s'il liquide les astreintes dues par le conseil départemental pour ne pas avoir engagé les travaux de destruction des piles de pont dans la Dordogne avant le 8 janvier de cette année.

Depuis début janvier, le conseil départemental doit payer 3000 euros par jour tant qu'il n'a pas commencé à détruire les piles de pont dans la Dordogne. Germinal Peiro a clairement dit qu'il ne le fera pas, il a même déposé une déclaration d'intention pour reprendre les travaux. 3000 euros par jour de retard, ça fait 489 000 euros à aujourd'hui.

Les opposants demandent au juge de liquider la somme en totalité. C'est à dire que le juge décide d'envoyer le fisc toquer à la porte du département pour réclamer l'argent. Et selon Me Maginot, l'avocat des associations SEPANSO et Sauvons la vallée de la Dordogne (ASVD), il y a "99% de chances" que le juge aille dans leur sens.

Après tout, le département a été condamné par la justice a détruire les piles de pont dans la Dordogne, et ce n'est toujours pas fait. Mais Germinal Peiro a déposé une nouvelle déclaration d'intention, qu'il présente comme un projet modifié et renouvelé , il espère que le préfet va prendre un arrêté pour reprendre les travaux.

Que va décider le juge ?

Son espoir ? Que le juge décidera qu'il faut attendre avant de liquider les astreintes. Ou alors qu'il doit payer, mais que les astreintes s'arrêteront si jamais le préfet prend un arrêté autorisant la reprise du chantier. Germinal Peiro s'est toujours estimé "victime" dans cette affaire, assurant que c'est un arrêté de la préfète de l'époque qui avait été attaqué devant le conseil d'Etat, et non les faits et décisions portées par le département.

Le département a déjà mis de côté dans son budget un million d'euros pour payer les astreintes. Mais la facture va grimper très vite. A partir du mois de juillet, ce ne sera plus 3000, mais 8000 euros par jour, si le département n'a pas remis en état le site.