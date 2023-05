Déviation de Beynac : le deuxième projet déposé avant l'été assure le département de la Dordogne

Ce deuxième dossier devait être déposé "complété" à la fin du mois de février, cela a pris du retard, explique Germinal Peiro, le président du département, pour avoir un projet "irréprochable" avec de nouvelles études environnementales et socio-économiques.

Une V2 déposée avant le 21 juin

Le président du conseil départemental annonce que la deuxième version du contournement sera déposée avant le 21 juin sur le bureau du préfet de la Dordogne. Germinal Peiro estime que désormais, il ne s'agit plus seulement de sécuriser la circulation à Beynac mais d'assurer le développement de la vallée avec "quatre grands sites touristiques, les Milandes, Castelnaud, Marqueyssac et Beynac qui, à eux quatre, enregistrent plus de 800.000 entrées payantes chaque année, soit deux fois les visites à la Cité du vin à Bordeaux".

Une fois le dossier déposé, il sera examiné par les services de l'État qui devront dire s'il est recevable ou non. Cela peut prendre plusieurs mois.

3.000 euros d'astreintes par jour

D'ici là, le département de la Dordogne est toujours condamné pour la première version du projet. Cette première version a été retoquée par la justice. Le département doit payer, depuis le 8 janvier dernier, 3.000 euros d'astreintes par jour, tant qu'il ne démolit pas le chantier et les piles de pont installées dans la Dordogne.

Les opposants au contournement ont fait venir un huissier sur place pour constater que rien n'avait bougé. Ils ont saisi la justice et pour qu'elle fasse appliquer sa décision et que le département paye effectivement ces astreintes. Celles-ci doivent augmenter et passer à 5.000 euros par jour à partir du début du mois de juillet.

Les élus du département ont voté un budget spécifique pour le paiement des astreintes, qui s'élève désormais à plus d'un million d'euros.