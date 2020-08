Déviation de Beynac : les opposants prévoient un spectacle de guignol pour rappeler qu'ils sont toujours là

Les opposants au projet de déviation de Beynac veulent rappeler qu'ils sont toujours actifs et vigilants après leur victoire devant la justice. Ils organisent dimanche 23 août une scène ouverte avec un théâtre de marionnette au pont de Fayrac. Trois personnages seront représentés par des mannequins : un représentant de l'Etat, un représentant de la justice et un personnage pour symboliser le porteur du projet.

L'association de défense de l'environnement prévoit également une baignade collective à Beynac entre 11 heures et 16 heures.

Le projet de déviation définitivement abandonné

La Sepanso a obtenu gain de cause sur ce dossier épineux du contournement de Beynac. Après de nombreux procès et recours, la justice a ordonné la remise en état du site et la destruction de ce qui avait déjà été construit par le département. Le Conseil départemental souhaitait construire une déviation de 3,2 kilomètres pour désengorger le centre-ville de Beynac, en Périgord Noir. Il doit désormais entamer les procédures pour remettre le site en état. Un bureau d'études a d'ailleurs été choisi au début du mois d'août pour lancer les études techniques et environnementales.

Il y a quelques semaines, le conseil départemental avait publié un fascicule pour dénoncer la fin du chantier et l'abandon du projet. Ce livret avait été distribué dans tous les foyers périgourdins.