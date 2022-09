Le département n'a plus que quatre mois pour respecter la décision de justice et détruire le chantier du contournement de Beynac. Mais le président Germinal Peiro compte bien se battre jusqu'au bout. Il a déposé des pièces supplémentaires pour compléter son nouveau projet auprès du préfet.

Déviation de Beynac : "On n'a pas l'intention de détruire les piles de pont" affirme Germinal Peiro

"On n'a pas l'intention de détruire les piles de pont au milieu de la rivière". Le président du Conseil départemental de la Dordogne, Germinal Peiro, ne mâche pas ses mots. Depuis une décision de justice rendue le 7 juillet dernier par la cour administrative de Bordeaux, le département doit démolir les restes du chantier de la déviation de Beynac. En 2019, le projet a été définitivement enterré par la justice mais depuis les pylônes en béton sont toujours dans la Dordogne. Le département a jusqu'au mois de janvier pour les retirer, sinon il devra payer 3.000 euros d'astreinte par jour jusqu'à la démolition.

Ceux qui s'opposent à ce projet, le jour où il y aura quarante gosses qui vont brûler dans un accident d'autocar dans Beynac, ils auront de très lourdes responsabilités

Mais le président du département, fervent défenseur du projet, ne lâche pas. "Aujourd'hui les problèmes de sécurité sont réels. Ceux qui s'opposent à ce projet, le jour où il y aura quarante gosses qui vont brûler dans un accident d'autocar dans Beynac, ils auront de très lourdes responsabilités", s'énerve Germinal Peiro. "Je sais que l'histoire nous donnera raison mais je ne veux pas que ce soit une raison dramatique, poursuit-il. Plus vite on aura fait le contournement, mieux les Périgourdins se porteront."

Le président du Conseil départemental a déposé un dossier pour un nouveau projet de contournement de Beynac. Germinal Peiro affirme même avoir fourni début septembre toutes les dernières pièces demandées par le préfet, Jean-Sébastien Lamontagne. De son côté, la préfecture assure qu'il manque encore quelques documents concernant l'autorisation environnementale. Une fois le dossier complet, le préfet donnera une réponse sous quatre mois. L'horloge tourne pour le département.

Des études sur le trafic menées cet été

Cet été, le département s'est surtout concentré sur les question de sécurité et de circulation. Plusieurs études ont été menées à Beynac. Un comptage précis du nombre de voitures qui traversent le village chaque jour a été effectué. Les équipes ont aussi testé des feux de circulation. Une alternative évoquée par certains pour éviter de construire la déviation. "On voit bien que ça ne suffit pas", balaie Germinal Peiro. Selon lui, les études montreraient même que 80% des automobiles souhaitent emprunter la déviation. Un chiffre qui fait forcément sourire les opposants, comme la Sepanso, l'association environnementale. "Le seul jour où on a vu des embouteillages à Beynac cet été, c'est avec leur test de feux", s'amuse le président de l'association, Gérard Charollois.