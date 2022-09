Déviation de Jargeau : le tablier métallique du pont arrive sur le chantier

Les premiers éléments du tablier métallique du futur pont du projet de déviation de Jargeau sont livrés sur site. Malgré les oppositions et les recours, le chantier continue d'avancer à grand pas.

C'est une étape supplémentaire dans la construction d'un nouveau pont sur la Loire dans le Loiret. Les premiers éléments du tablier métallique du futur ouvrage sont livrés ces jours-ci sur le chantier. Ce projet, pourtant controversé et contesté, dans le cadre de la déviation de Jargeau continue d'avancer.

Livraison de nuit

C'est un mastodonte de 64 tonnes qui est arrivé sur le chantier de construction du nouveau pont inclus dans la déviation de Jargeau. Le premier morceau du tablier métallique a été livré de nuit, lundi dernier, en convoi exceptionnel par son fabricant l’entreprise Baudin de Châteauneuf-sur-Loire. En tout ce sont au total 48 éléments de 9 à14 mètres de long qui vont être assemblés sur place. "Les éléments vont être soudés sur place" indique Laurent Gicquel, responsable projet déviation de Jargeau au conseil départemental du Loiret. "La complexité, c'est qu'on est sur de gros éléments mais avec un niveau de précision très important, il faut que le positionnement des tronçons soit parfait pour que les soudures soient parfaites" précise le technicien. Les livraisons de ces éléments du tablier vont se poursuivre jusqu'à jeudi prochain.

Le chantier du nouveau pont sur la Loire © Radio France - Christophe Dupuy

570 mètres, 3.600 tonnes

Au final, le tablier métallique du pont est long de 570 mètres et pèse 3.600 tonnes. Vu cette longueur et ce poids, il ne sera pas posé en un seul tenant mais en trois tranches. Une difficulté avec de longues travées mais avec l’avantage d’avoir moins de pile de pont dans le fleuve. "Dans le lit vif de la Loire, on aura que trois appuis pour limiter au maximum l'incidence sur l'écoulement hydraulique du fleuve" explique Laurent Gicquel. Posées au préalable sur des appuis revêtus de téflon, les tranches du tablier vont ensuite littéralement glisser à raison de 50 mètres par heure pour prendre place sur les piles du pont. Cette opération de pose du tablier doit commencer en début d’année prochaine pour se poursuivre jusqu'en juin. Sur le tablier sera lors construite la route avec deux belvédères de 50 mètres de long.