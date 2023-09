Déviation de Jargeau : Les visites du chantier du pont sur la Loire font carton plein à Mardié

Le pont sur la Loire fait partie de la déviation de Jargeau et va faire un peu plus de quatre kilomètres. Encore en travaux, le département a attribué 640 places, sur inscription, pour visiter le chantier. Yannick est un des premiers visiteurs et il n'a pas hésité à s'inscrire : "J'ai vu l'inscription sur le site du département, j'ai pris une place aussitôt." affirme-t-il. "Habitant à Châteauneuf-sur-Loire, c'était tout naturel de venir, c'est un chantier unique dans la région, on n'est pas prêt d'en revoir un comme celui-là."

Cette visite se passe en deux temps. D'abord, une visite dans la maison pédagogique, où sont expliqués les enjeux du projet ainsi que sa genèse, puis une visite du chantier. "La volonté était d'offrir à un maximum de Loirétains une visite de ce chantier hors-norme et exceptionnel." explique Laurent Gicquel, chef de projet sur ces travaux. "L'idée c'est d'expliquer concrètement l'exécution des travaux et de leur rappeler les différents enjeux. Les enjeux hydrauliques sur la protection des populations contre les inondations, la protection de la biodiversité en gardant ce corridor écologique que constitue la Loire, et les enjeux sur les écoulements souterrains."

Le pont surplombe déjà la Loire, le chantier est bien avancé et devrait être mis en service en 2025 © Radio France - Antoine Vandendrische

Sur le chantier, Robert Dubois de l'entreprise Baudin Châteauneuf explique les différentes étapes de conception du pont, les techniques et les outils utilisés. La prochaine étape, c'est l'installation de la dernière portion de la structure porteuse, qu'il faut tirer à l'aide de gros câbles métalliques (avec des treuils), une méthode bien connue : "Cette manière de mettre en place les structures métalliques, Gustave Eiffel les utilisait déjà. On a déjà fait une partie en mars, une autre en juillet et on va lancer cette dernière partie de la structure en octobre." explique Robert Dubois "C'est un moment particulier et délicat du chantier, mais ce n'est pas insurmontable, on sait le faire."

Robert Dubois de l'entreprise Baudin Châteauneuf explique les différentes étapes de construction du pont sur la Loire © Radio France - Antoine Vandendrische

Parmi les visiteurs, il y a des passionnés de construction mais aussi des familles et des néophytes, comme Marie-Claude, ravie d'obtenir un nouveau savoir : "C'était un peu technique pour moi mais c'était bien quand même." s'amuse-t-elle. "On a appris des choses et comme je n'habite pas loin, je suis venue voir l'évolution du projet, je suis très satisfaite de ce pont."

Tous les créneaux de visites proposés sont complets, une surprise pour Laurent Gicquel : "On s'attendait à du succès mais peut-être pas à la hauteur de ce qu'on a eu. On a la sensation que l'on pourrait ouvrir autant de créneaux que l'on voudrait, ce serait quand même plein." indique le chef de projet de ce chantier qui ne cache pas sa joie devant un tel engouement. "Il y a forcément une sorte de fierté de pouvoir transmettre la passion d'un tel aménagement du territoire. C'est toujours agréable de voir un tel engouement pour les visites et certains nous demandent même à la fin quand est-ce que l'on va ouvrir de nouvelles visites."

Le département prévoit d'ouvrir de nouveaux créneaux sur son site pour les prochaines semaines. Après l'ouverture ce mardi 5 septembre d'une première portion de route à Saint-Denis-de-l'Hôtel , la mise en service des 10 autres kilomètres de la déviation de Jargeau et du pont sur la Loire est prévue en 2025. Le chantier du pont avoisine un montant de 58,1 millions d'euros.