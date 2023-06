Déviation de Jargeau : une nouvelle bataille juridique remportée par le Département

Dans un arrêt publié le 23 juin dernier, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les recours des associations Mardiéval et France Nature Environnement Centre-Val-de-Loire. Les requêtes des opposants à la déviation de Jargeau portaient sur les impacts du projet sur les espèces protégées. La décision de la cour confirme le jugement qui avait été prononcé en première instance par le tribunal administratif d'Orléans le 15 avril 2021. C'est la 22ème décision de justice qui intervient dans ce dossier. Les associations réfléchissent à un pourvoi en cassation.

Le long combat mené par les opposants au projet de déviation de Jargeau semble toucher à sa fin. La cour administrative d'appel de Versailles vient en effet de les débouter de ce qui est l'un des tous derniers recours portés devant la justice depuis la déclaration d'utilité publique en date de septembre 2016. Les associations Mardiéval et France Nature Environnement Centre-Val-de-Loire s'étaient pourtant attachées les service de Me Jean-Philippe Maginot, l'avocat qui a fait tomber le projet de déviation de Beynac en Dordogne, mais la juridiction n'a rien trouvé à redire sur les impacts de l'énorme chantier sur les espèces protégées du site.

Des espèces protégées oubliées ?

Pour faire simple, les associations estimaient que 74 espèces protégées avaient été recensées lors de l'enquête publique et que seulement 25 avaient été retenues dans l'arrêté préfectoral de dérogation accordé au Département. Pour Hervé Gaurat, vice-président du conseil départemental du Loiret en charge de l'Aménagement du territoire "cela prouve bien que notre chantier n'a pas été fait sans y avoir réfléchi préalablement, on a même été au-delà des minimums demandés en matière de protection de la faune et la flore". Cette décision est une déception pour l'association Mardiéval et son président Thièrry Soler qui regrette que la justice "ne remette jamais en cause aucune affirmation du Département, nous savons qu'il y a d'autres espèces protégées sur le site qui n'ont pas du tout été abordées dans l'arrêté préfectoral".

Plus qu'une seule procédure encore en cours

Les opposants au projet de déviation ont deux mois pour former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. En cas de renoncement, il ne restera alors plus qu'une seule procédure encore en cours. Elle concerne les dérogations à la Loi sur l'eau accordées au Département par la préfecture du Loiret. Elle fait l'objet d'appel devant la cour administrative de Versailles. Pendant ce temps, les travaux se poursuivent sur place, "le tablier du pont devrait être passé au-dessus de la Loire d'ici la fin de l'année" selon Hervé Gaurat. Le coût du projet de cette déviation de Jargeau a été réévalué à 94 millions d'euros.