Depuis début septembre le trafic de l'autoroute venu de Belgique est détourné sur le rond point de la petite commune de 1500 habitants pour renforcer les contrôles. Une situation devenue intenable pour les riverains et les automobilistes.

Déviation de l'A2 à Vicq : la galère des habitants, et des automobilistes depuis plus de 2 mois

Charles Dulion, le maire de Vicq regarde dépité le rond-point qui sépare sa commune en 2, "c'est tournez manège" rit jaune l'élu qui voit défiler depuis presque 3 mois des centaines de poids lourds et de voitures qui abiment la chaussée.

La préfecture qui ne donne pas de raison explicite et de durée du dispositif explique dans un communiqué

Les forces sont mobilisées sur la frontière franco-belge, comme ailleurs sur le territoire, pour sécuriser le territoire contre toute atteinte à la sécurité intérieure. Instaurés en novembre 2015, à la suite des attentats des contrôles aux points de passage autorisés permettent une surveillance sur des axes autoroutiers stratégiques pré-déterminés, préfecture du Nord

Jusqu'à 2 heures pour revenir de Mons au lieu de 20 minutes

Mais cette déviation de l'A2 commence à pourrir la vie de nombreux habitants. Elle multiplie par 5 presque le trajet des personnes qui travaillent du côté de Mons, et qui peuvent mettre jusqu'à 2 heures pour revenir chez eux à cause des bouchons. Et pour la vie quotidienne c'est aussi compliqué pour les habitants de Vicq qui mettent 15 minutes pour traverser le fameux rond point pour aller à l'école ou à la mairie.

Sans compter le bruit et la pollution pour les riverains comme Christophe et Laurence, leurs voitures, boite aux lettres, salon de jardin et même les palmiers sont noirs! impossible d'aller dehors assure le couple qui est à bout

Ca pue le gasoil ! on peut pas rester dehors c'est impossible ! c'est une calamité (...) je suis au bord de la dépression

Bruit permanent et pollution

Sans compter le bruit incessant de jour comme de nuit, "on arrive plus à dormir, c'est une atrocité, c'est épuisant", déplore Christophe.

Christophe qui ne comprend pas le silence des autorités sur la durée du dispositif, il en appelle au préfet du Nord, qu'il invite chez lui

Même si il veut venir manger, il y a aucun problème, qu'il voit la situation, qu'est-ce qu'on subit, il va voir comment ça se passe le petit manège du rond point, et peut-être qu'après il changera d'avis

Un appel au préfet lancé aussi par le maire de Vicq, "on nous prend pour des imbéciles" s'agace Charles Dulion. Pierre Griner, le maire de Quiévrechain commune voisine également impactée par le dispositif a également lancé un appel sur les réseaux sociaux.

Ce silence radio agace aussi de l'autre côté de la frontière à Hensies où le député-bourgmestre Eric Thiebaut a carrément décidé de fermer 3 semaines sa sortie d'autoroute pour éviter les bouchons dans sa petite commune, à cause de cette déviation.